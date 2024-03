CALA A PICCO il prezzo di iPhone 15 con lo sconto della Festa delle Offerte di Primavera

L'iPhone 15 introduce la rivoluzionaria Dynamic Island, una funzionalità che ti permette di restare sempre connesso e informato, visualizzando notifiche e attività in tempo reale. Il design è all'avanguardia, caratterizzato da un robusto corpo realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio.

Questo dispositivo è progettato per resistere agli urti, alle gocce e alla polvere, grazie anche alla parte frontale protetta dal resistente Ceramic Shield. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1" garantisce una luminosità fino a due volte superiore rispetto a quello del suo predecessore, perfetto anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP è dotata di un teleobiettivo 2x che consente di catturare immagini dettagliate e nitide. Il comparto fotografico è alimentato dal potente chip A16 Bionic, i ritratti acquisiscono una nuova profondità e intensità, con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Il chip A16 Bionic non solo garantisce prestazioni ultraveloci, ma supporta anche funzioni avanzate come la modalità "Isolamento vocale". Tra le altre innovazioni, l'iPhone 15 presenta la connettività USB-C, che consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il dispositivo, il Mac e l'iPad. Inoltre, grazie alle funzioni di sicurezza come l'SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti.

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, iPhone 15 viene scontato del 18% e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 799€. Approfittane subito!