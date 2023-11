Buono Amazon da 100€: come riceverlo con Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è l'opzione completamente digitale, sicura e conveniente che stavi cercando. Puoi aprirlo comodamente online con una procedura rapida e intuitiva.

Come bonus speciale, ING ti offre un buono da 100€ per gli acquisti su Amazon che soddisferà ogni tuo desiderio.

Affrettati a diventare titolare di questo conto entro il 13 novembre 2023 e assicurati il vantaggio extra richiedendo la carta di debito MasterCard durante la registrazione.

Come ottenere il buono con Conto Corrente Arancio

Per ricevere il buono di 100€ spendibile su Amazon, effettua la richiesta di apertura del Conto Corrente Arancio entro la data indicata.

Nel corso della procedura di apertura, collega la carta di debito MasterCard e, una volta che il conto è operativo, effettua una spesa di almeno 500€ entro il 31/01/24 utilizzando la suddetta carta. Il conto non comporta alcun canone e consente di eseguire operazioni bancarie standard senza pagare nulla.

I prelievi agli sportelli automatici europei costano 0,95€ cadauno, ma diventano gratuiti se sottoscrivi il Modulo Zero Vincoli, a canone zero per il primo anno, che sarà poi di 2 euro, a meno che non accrediti lo stipendio o la pensione o depositi sul conto almeno 1000 euro al mese.

La carta di debito MasterCard è a canone zero, supporta il pagamento contactless e integra i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay, permettendo transazioni tramite smartphone o smartwatch, senza la necessità della carta fisica.

Puoi personalizzare il PIN in qualsiasi momento e aggiungere una carta prepagata virtuale per gli acquisti online, convertibile in formato fisico per gli acquisti nei negozi, tutto senza alcun costo mensile. Per aprire il conto, entra nella pagina ufficiale di ING cliccando sul link qui sotto:

Dopo aver cliccato su "Apri Conto Corrente Arancio", dovrai fornire i documenti richiesti. Puoi identificarti direttamente con lo SPID. Una volta che il conto sarà attivo, fai un bonifico per attivarlo definitivamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.