BUNDLE in OFFERTA per il Black Friday: EA Sports FC 24 + DualSense per PS5!

In un colpo solo questo Black Friday può farti ottenere ciò che stavi cercando! Ovvero un controller DualSense per PS5 nuovo di zecca e niente meno che l'ultima iterazione del titolo calcistico per eccellenza di Electronic Arts, ovvero EA Sports FC 24! Il tutto in un bundle che era già vantaggioso di suo, ora in offertissima su Amazon!

Da oggi infatti puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il bundle EA Sports FC 24 + DualSense PS5 a soli 89€, con uno sconto totale di 31€ sul prezzo di listino! E un risparmio esageratamente alto rispetto al prezzo che avresti pagato prendendoli separatamente!

Il miglior calcio e il miglior controller!

Con questo incredibile bundle potrai acquistare in un colpo solo due grandi eccellenze: parliamo infatti del miglior controller in circolazione, originale di PlayStation 5, e del titolo calcistico più famoso del mondo, che ha raccolto quest'anno la pesante eredità della serie FIFA.

In questo pacchetto con EA Sports FC 24 + DualSense PS5 troverai il gioco in formato digitale, che potrai riscattare grazie al voucher presente nella confezione, insieme ovviamente al controller.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.