Brasile: stop ai pagamenti per le scansioni dell’iride a Sam Altman

L'Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati (ANPD) del Brasile ha deciso di vietare a Tools for Humanity, azienda tecnologica co-fondata da Sam Altman, CEO di OpenAI, di offrire ricompense in cambio di scansioni dell’iride. Il provvedimento, che sarà applicato a partire da sabato, è stato adottato come misura precauzionale per tutelare la libera scelta delle persone nel condividere i propri dati biometrici, evitando che un incentivo economico possa influenzare le decisioni in modo improprio.

Tools for Humanity sta sviluppando il progetto "World", un’iniziativa che punta alla creazione di un sistema di identificazione globale basato sulla scansione dell’iride. Questo sistema offre, in cambio, una compensazione in criptovaluta e l'accesso a un’identità digitale. Tuttavia, l’ANPD ha manifestato preoccupazioni legate al rischio che i compensi proposti possano spingere le persone a fornire i propri dati biometrici in situazioni di vulnerabilità economica o senza una piena consapevolezza delle implicazioni.

Il Brasile in prima linea per la regolamentazione dei dati biometrici

Nonostante l’azienda abbia dichiarato di operare nel pieno rispetto delle normative locali, il divieto segnala un approccio prudente da parte del Brasile nella regolamentazione dei dati biometrici. Questo caso solleva questioni cruciali sull’etica legata all’utilizzo di incentivi economici per ottenere dati personali sensibili, richiamando l'attenzione sulla necessità di proteggere i diritti e la privacy degli individui in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.

La decisione dell'ANPD rappresenta un precedente significativo che potrebbe influenzare il modo in cui i governi di tutto il mondo regolamentano l'acquisizione di dati biometrici. La protezione della volontà e della consapevolezza degli individui diventa centrale, sottolineando l'importanza di garantire trasparenza e responsabilità nel trattamento di informazioni personali così delicate.