Bluesky lavora per migliorare la sicurezza e la fiducia degli utenti

Bluesky, una piattaforma di social networking decentralizzata e alternativa a Twitter che ha raggiunto milioni e milioni di iscritti dopo la chiusura di X in Brasile, ha annunciato una serie di nuove misure volte a migliorare la sicurezza degli utenti e a rafforzare la fiducia nella piattaforma. Queste iniziative mirano a contrastare i problemi legati agli abusi, allo spam e ad altri rischi che possono compromettere l'esperienza degli utenti.

Per proteggere gli utenti da comportamenti scorretti come stalking o molestie, Bluesky sta sviluppando strumenti che consentono di individuare quando una singola persona crea più account. Inoltre, è in fase di sperimentazione un sistema che sarà in grado di rilevare e segnalare automaticamente commenti offensivi ai moderatori, in modo da intervenire rapidamente contro chi viola le regole della piattaforma.

Un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza riguarda l'uso improprio delle liste. Bluesky si impegna a contrastare le pratiche abusive, ad esempio rimuovendo un utente da una lista se quest'ultimo blocca il creatore della stessa. Inoltre, la piattaforma controllerà le liste per individuare nomi o descrizioni che potrebbero essere utilizzati con intenti malevoli, impedendo così il loro utilizzo per molestie o comportamenti dannosi.

Bluesky sarà in grado di individuare automaticamente profili non autentici

Per affrontare il problema dello spam e degli account falsi, Bluesky sta lavorando su un sistema automatizzato in grado di individuare rapidamente i profili non autentici e prendere le misure necessarie per bloccarli. Parallelamente, la piattaforma si sta attivando per rispettare le leggi locali, nascondendo i contenuti che violano le normative specifiche di alcuni paesi.

Sul fronte dei video, Bluesky sta introducendo opzioni come la possibilità di disattivare la riproduzione automatica, di etichettare i video e di segnalarli. Sono in corso valutazioni anche su altre strategie per garantire che i contenuti video siano sicuri e non violino le regole della comunità.

In generale, l’obiettivo di Bluesky è quello di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli utenti. La piattaforma sta implementando una serie di strumenti innovativi per affrontare in modo efficace i rischi legati ad abusi, spam e contenuti inappropriati, cercando così di costruire un'esperienza online affidabile e serena.