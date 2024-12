Bluesky aggiorna la sua policy per combattere gli account fake

Bluesky, social network decentralizzato competitor di X, ha aggiornato la sua impersonation policy per respingere gli account falsi dalla piattaforma. Lo scopo di tale mossa è quello di aumentare la fiducia tra gli utenti che "gli account con cui interagiscono sono autentici". La società ha descritto in dettaglio le diverse modifiche in un post ufficiale in sei parti condiviso tramite l'account Bluesky Safety. L’azienda ha affermato che la sua politica di impersonificazione aggiornata è ora "più aggressiva" e rimuoverà gli account coinvolti in atti di impersonificazione handle-squatting. Gli sviluppatori anche lavorando con account di alto profilo sulla piattaforma per aiutarli a impostare i loro handle di dominio verificati.

Bluesky: 100 account più seguiti sul social hanno un doppelganger

Il problema di verifica di Bluesky è stato recentemente evidenziato in un'analisi di terze parti. Tale studio ha rivelato che circa il 44% dei primi 100 account più seguiti ha almeno un account doppelganger. In seguito al feedback degli utenti che desideravano più modi per verificare la propria identità, il social network sta esplorando modi per "migliorare la verifica dell'account" e condividerà gli aggiornamenti in futuro. Il social network è stato lanciato come una piattaforma solo su invito. Tuttavia, con l’apertura al pubblico, ha ottenuto migliaia di iscrizioni. L’azienda ha anche quadruplicato le dimensioni del suo team di moderazione per elaborare rapidamente le segnalazioni di impersonificazione. Bluesky consentirà account di parodia, satira e fanpage. Tuttavia, la politica aggiornata richiede ora che tali account si etichettino chiaramente sia nel nome visualizzato che nella biografia. Ciò servirà ad avvisare gli altri utenti che l'account non è ufficiale.

Questa strategia è simile a quella di YouTube, la quale ha aggiornato la sua policy in merito agli account dei fan già un anno fa, prendendo di mira gli account che cercano di impersonare altri. Bluesky applicherà un'etichetta di impersonificazione agli account che non riescono a comunicare la loro intenzione in nessuno di questi punti. L'identity churning è un'altra attività sul radar di Bluesky. Si tratta del processo di modifica dell'identità di un account per trarre in inganno gli utenti. Ad esempio, se qualcuno crea un account di impersonificazione per attrarre follower e poi passa a un'identità diversa per mantenere quell'account. L’azienda ha affermato che rimuoverà tali account dalla sua piattaforma.