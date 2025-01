Blocca il telemarketing e proteggi la tua privacy con questo tool

Le chiamate di telemarketing rappresentano un’intrusione fastidiosa per molti, interrompendo la giornata e violando la privacy personale. Con Incogni, puoi finalmente dire addio a questo problema: questo strumento rimuove i tuoi dati personali dai database utilizzati dai data broker che alimentano il telemarketing.

Attualmente, il tool è disponibile con uno sconto del 50% sul piano annuale, per un costo mensile di soli 6,99€. È un investimento minimo per ottenere una protezione continua e per liberarti dal fastidio delle chiamate non richieste.

Come funziona Incogni contro il telemarketing?

Incogni automatizza il processo di rimozione dei tuoi dati personali dai database dei data broker. Una volta registrato, il servizio invia richieste di cancellazione alle aziende che gestiscono queste informazioni, liberandoti dalla necessità di contatti manuali. Inoltre, Incogni non si limita a una rimozione iniziale: monitora costantemente i database per assicurarsi che i tuoi dati non vengano reinseriti.

Con Incogni, non solo bloccherai le chiamate indesiderate del telemarketing, ma garantirai anche una maggiore sicurezza dei tuoi dati personali. Ridurre la loro diffusione ai data broker significa meno rischi di essere contattati da call center o di subire utilizzi impropri delle tue informazioni.

Ribadiamo l'offerta: in questo momento è disponibile al prezzo scontato di 6,99€ al mese per il piano annuale. Esattamente la metà del costo originario. Dunque, una bella opportunità per avere uno strumento ormai indispensabile per contrastare il fastidioso telemarketing ad un prezzo ancora più conveniente.

Visita il sito ufficiale di Incogni per scoprire come iniziare a proteggere la tua privacy. Non rimandare: con Incogni, la tranquillità è a portata di mano.

