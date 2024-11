Blocca il telemarketing con un clic cancellando i tuoi dati oggi

Ricevi chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno, o quasi. E nel frattempo, tra una chiamata e l'altra, vieni raggiunto da decine e decine di messaggi spam via e-mail o perfino tramite le app di messaggistica istantanea, ad esempio WhatsApp e Telegram. Insomma, vivi appieno cosa significa subire il telemarketing ogni giorno.

Alla base di tutto ci sono i tuoi dati personali, che una o più aziende di terze parti hanno prima raccolto e poi venduto, col risultato finale che queste informazioni sono diventate essenziali per trovarti e tempestarti di chiamate e messaggi, né più né meno.

La soluzione è eliminare i tuoi dati personali dal web, in modo che queste aziende non abbiano più il carburante che le alimenta di continuo. Tra le poche soluzioni realmente efficaci vi è Incogni, servizio progettato dal team della VPN di Surfshark in grado di bloccare il telemarketing con un clic.

In questi giorni è disponibile un'offerta sul piano annuale che consente di risparmiare il 58% sul prezzo di listino grazie all'utilizzo del codice sconto esclusivo CYBERDEAL. Inserendo questo codice nel campo apposito, il prezzo passerà in automatico a 6,29 dollari al mese invece di 14,98 dollari. A proposito di ciò, l'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

Come bloccare il telemarketing con Incogni

Ecco i passaggi da completare per bloccare il telemarketing con un clic usando il servizio Incogni.

Iscriversi a Incogni tramite questa pagina del sito.

Compilare i propri dati che si vogliono rimuovere dal web.

Autorizzare Incogni a richiedere la rimozione di questi dati ai data broker, società che raccolgono, analizzano e vendono le informazioni personali che gli utenti lasciano in modo inconsapevole quando navigano in rete.

Seguire la richiesta di Incogni ai data broker e l'avvenuta eliminazione dei dati attraverso la propria area riserva del programma.

Anche dopo l'avvenuta eliminazione dei dati, Incogni continuerà a monitorare la situazione al fine di evitare che i data broker rientrino in possesso delle informazioni precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.