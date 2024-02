Blackcatcard: il segreto per acquisti rapidi e senza stress

Vivi una situazione di stress perché i tuoi acquisti non sono così veloci come vorresti? La soluzione ai tuoi problemi si chiama Blackcatcard. Parliamo di un conto corrente associato a una prepagata MasterCard, che offre tanti vantaggi unici volti a semplificare la gestione del denaro.

Non è la solita carta prepagata con IBAN a cui sei stato abituato finora, perché ti consente anche di aumentare il valore del denaro depositato. Infatti, se mantieni il tuo saldo intorno alle 300 euro, otterrai un tasso di interesse del 4%. Non ci sono vincoli da rispettare.

Blackcatcard: vantaggi immediati e sicurezza garantita

Una volta che ti sei registrato sul sito di Blackcatcard, il tuo conto con IBAN europeo sarà subito attivo, mentre per il momento la carta prepagata sarà in formato digitale.

Potrai subito iniziare a usarla per pagare online e nei negozi fisici. Per i prelievi, dovrai attendere la consegna della carta fisica, che avverrà a distanza di pochi giorni, gratis ovviamente.

Per quanto riguarda la gestione di saldo e movimenti, tutto avviene tramite l’app, disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. Ogni volta che farai un’operazione, riceverai delle notifiche push immediate.

A livello di sicurezza, è garantita dai protocolli più moderni che proteggono sia i tuoi soldi che i dati personali da rischi o tentativi di attacco hacker.

Dicevamo all’inizio del tasso di interesse del 4%. Per ottenerlo, il tuo saldo dovrà essere sempre di 300 euro o poco più. Nel caso fosse inferiore, verrà calcolato un tasso del 2%. Inoltre, potrai anche ottenere un cashback fino al 5% su acquisti multimediali su Play Store.

Ti sarai reso conto che questa carta prepagata è più di questo. Quindi, visto che ne stavi cercando una fuori dagli schemi, clicca sul bottone qui sotto e richiedila subito!

