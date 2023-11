Black Friday: Fitbit Inspire 2 in SUPER OFFERTA su Amazon!

La vita ci ha insegnato, soprattutto negli ultimi anni, che i ritmi sono davvero aumentati a dismisura, e che è veramente difficile stare al passo con tutto. Quindi è importante adattarsi al meglio, e sfruttare in grande la tecnologia, che sia in casa, ma anche mentre ci alleniamo. Per questo i Fitbit sono diventati dei piccoli grandi gioielli, utili per monitorare i propri parametri e non solo.

Ebbene da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon grazie al Black Friday il Fitbit Inspire 2 a soli 39€, con uno sconto del 35% e un risparmio per te di ben 20€ sul prezzo più basso recente, ma addirittura 60€ di risparmio sul prezzo di listino!

Monitorato al meglio!

Si tratta di un piccolo gioiellino compatibile con iOS 15 & Android OS 9.0, e che dispone di diverse caratteristiche per monitorare i tuoi parametri vitali, come ad esempio il battito cardiaco. Potrai tracciare con precisione le calorie bruciate e ottimizzare l'allenamento.

Il Fitbit Inspire 2 tiene anche al tuo riposo, e traccia il tempo che trascorri nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM. Puoi anche consultare il tuo punteggio del sonno nell'app Fitbit, così puoi comprendere la qualità del tuo riposo e scoprire come dormire meglio!

