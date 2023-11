Black Friday di Sky è qui con Buono Amazon in regalo

Le offerte del Black Friday di Sky sono ora accessibili al pubblico, poiché saranno valide fino al 27 novembre, con gli utenti che potranno usufruire di vari sconti. La promozione più degna di nota è il bundle che comprende Sky TV, il Piano Standard di Netflix e Sky Sport.

Per un periodo limitato, questo abbonamento viene offerto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono restrizioni sul rinnovo dell'abbonamento dopo la fine del periodo promozionale.

Inoltre, l'abbonamento include l'accesso a Sky Go, che consente agli spettatori di guardare i contenuti dell'abbonamento sui propri dispositivi mobili e computer.

Come incentivo per i nuovi clienti, con l’offerta è disponibile in omaggio un buono Amazon del valore di 50 euro. La promozione è valida per l'attivazione online solo tramite il sito ufficiale di Sky, e scadrà il 27 novembre. Il link al sito web è nel bottone qui sotto.

Abbonati SUBITO a Sky

Black Friday: scopri le offerte speciali di Sky

Per il Black Friday, Sky ha lanciato numerose offerte. I nuovi clienti potranno usufruire del piano che comprende Sky TV + Netflix (piano Base) a 14,90 euro al mese, del piano Sky TV + Netflix (piano Standard) + Sky Cinema + Paramount Plus a 19,90 euro al mese, oltre ad un Buono Amazon del valore di 50 euro in omaggio.

Per personalizzare le promozioni è possibile aggiungere al proprio abbonamento Sky Calcio e Sky Kids. Entrambi i pacchetti costano 5 euro al mese.

Inoltre è possibile aggiungere Sky Sport e Sky Cinema rispettivamente al costo di +10 euro al mese e +5 euro al mese (incluso Paramount Plus), se non sono già inclusi. Ciò consente agli abbonati di personalizzare il proprio abbonamento scegliendo il contenuto desiderato.

Esistono numerose alternative affascinanti per accedere a Sky senza spendere una fortuna. Queste opzioni possono essere trovate sul sito ufficiale di Sky. Ricordiamo che lo sconto è applicabile esclusivamente per l’attivazione online ed è valido fino al 27 novembre.

Abbonati SUBITO a Sky

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.