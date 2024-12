Black Friday con Mondly: ottieni uno sconto del 96%

Con la possibilità di imparare 41 lingue direttamente dalla tua lingua madre, Mondly si distingue nel panorama delle app linguistiche per la sua innovazione tecnologica e il suo approccio centrato sull'utente. Se stai pensando di investire nel tuo futuro, questo Black Friday Mondly ti offre un'opportunità imperdibile per padroneggiare una nuova lingua con un’offerta esclusiva.

Un’offerta irripetibile:

Per il Black Friday Mondly è disponibile ad un prezzo speciale, questa offerta è valida solo per pochi giorni. Ecco cosa puoi ottenere:

1 Lingua - 1 mese: 12,99 €/mese

12,99 €/mese 1 Lingua - 12 mesi: 59,99 €/anno

59,99 €/anno Accesso a vita per 41 lingue (-96%): Solo 89,99 € (invece di 1.999,99 €)

Impara ovunque e in qualsiasi momento

Che tu sia a casa, in viaggio o in pausa pranzo, Mondly ti permette di esercitarti sempre e ovunque, su qualsiasi dispositivo. La flessibilità è uno dei suoi punti di forza, inoltre, Mondly rende l'apprendimento delle lingue un’esperienza unica, grazie a un mix di competenze e tecnologia avanzata. Non solo imparerai più velocemente, ma lo farai divertendoti. Ecco cosa rende Mondly speciale:

Focalizzazione sulle frasi comuni: Parti subito con frasi utili, anziché parole isolate, per essere pronto a conversare in pochi minuti.

Parti subito con frasi utili, anziché parole isolate, per essere pronto a conversare in pochi minuti. Pronunce naturali: Ascolta madrelingua professionisti per acquisire accenti autentici.

Ascolta madrelingua professionisti per acquisire accenti autentici. Conversazioni realistiche: Chatbot e lezioni in Realtà Aumentata ti permettono di praticare il tuo parlato come in una vera conversazione.

Chatbot e lezioni in Realtà Aumentata ti permettono di praticare il tuo parlato come in una vera conversazione. Ripetizione ottimizzata: Un sistema unico per memorizzare a lungo termine.

Un sistema unico per memorizzare a lungo termine. Partenza dalla tua lingua madre: Impara una delle 41 lingue disponibili direttamente dalla tua lingua natale.

Tecnologia avanzata per un apprendimento efficace

Mondly integra strategie di gamification e un riconoscimento vocale di prim'ordine, offrendoti un’esperienza che va oltre il semplice apprendimento. È come avere un insegnante privato che si adatta al tuo ritmo e alle tue esigenze.

Unisciti a una comunità globale

Con oltre 110 milioni di utenti in continua crescita, Mondly è l’app di riferimento per chi vuole imparare nuove lingue in modo semplice e intuitivo. Per conoscere l'offerta completa di Mondly clicca qui.

