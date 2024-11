Black Friday Bitdefender: sicurezza digitale a prezzi imbattibili

Spesso ci rendiamo conto di una debolezza e di una vulnerabilità quando questa sono stati violati. Dati personali rubati, hacker che si introducono nel tuo computer e ne prendono il controllo (accedendo anche a file riservati o di lavoro), installazione di malware, trojan, ransomware e altri virus a tua insaputa, attacchi di phishing e perdita delle performance del tuo PC o del tuo smartphone. Insomma, non avere un antivirus può diventare un problema molto serio. Perché quindi non installarne uno usufruendo della speciale promozione che Bitdefender ha previsto per questo Black Friday?

I pacchetti Bitdefender in promozione con il Black Friday

Negli ultimi anni Bitdefender è diventato uno degli antivirus di riferimento, al punto che molti esperti del settore lo utilizzano e lo suggeriscono per le sue prestazioni. In occasione del Black Friday 2024, Bitdefender ha previsto sconti fino al 60% per i suoi tre pacchetti: Premium Security, Total Security e Antivirus Plus.

Tra gli aspetti interessanti di Bitdefender c’è il suo funzionamento discreto ma efficace. Una volta installato effettua scansioni giornaliere per intervenire tempestivamente contro ogni minaccia ma senza interferire o bloccare con le app in esecuzione. I pacchetti di Bitdefender in promozione con il Black Friday sono:

Un anno di Bitdefender Premium Security a 59,99€ (rispetto a 139,99€) – Sconto del 57%

(rispetto a 139,99€) – Sconto del 57% Un anno di Bitdefender Total Security a 35,99€ (rispetto a 84,99€) – Sconto del 58%

(rispetto a 84,99€) – Sconto del 58% Un anno di Bitdefender Antivirus Plus a 15,99€ (rispetto ai 39,99€) – Sconto del 60%

Le differenze tra i tre pacchetti in promozione con il Black Friday 2024 riguarda il tipo di protezione offerta. Il pacchetto Bitdefender Antivirus Plus è utilizzabile per 3 PC Windows, mentre quello Bitdefender Total Security per tutte le piattaforme (Windows, macOS, Android e iOS) comprendendo fino a 5 dispositivi. Infine Bitdefender Premium Security è adatto per 10 dispositivi (sia Windows, macOS, Android e iOS) e incluso nel prezzo offre anche la VPN Premium e il Password Manager, per una promozione davvero completa. Approfitta subito delle offerte Bitdefender per il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.