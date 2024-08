Bitdefender: sicurezza completa con uno sconto del 50%

Protezione avanzata per ogni esigenza

Bitdefender offre diverse soluzioni per rispondere alle specifiche esigenze di protezione degli utenti tutte con

Antivirus Plus: 19,99 euro anziché 39,99 euro: Offre protezione essenziale per Windows, copre fino a 3 dispositivi per un anno. Perfetto per chi cerca una sicurezza di base ma efficace contro le minacce informatiche più comuni.

Internet Security: 32,49 euro invece di 64,99 euro: Con protezione avanzata per Windows, coprendo fino a 3 dispositivi. Include funzionalità aggiuntive come la protezione anti-phishing e la navigazione anonima, ideale per chi desidera una maggiore sicurezza durante le attività online.

Total Security: 42,49 euro invece di 84,99 euro: La soluzione più completa, protegge fino a 5 dispositivi su Windows, macOS, iOS e Android. È pensata per chi cerca una protezione totale su tutte le piattaforme, con strumenti avanzati per la sicurezza e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Utilizzando un'avanzata intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia, Bitdefender è in grado di anticipare, rilevare e bloccare anche le minacce più recenti, prima che possano causare danni. Questa efficacia nella protezione è stata riconosciuta da numerose autorità del settore, tra cui PCMag e AV-Comparatives.

Un altro aspetto distintivo di Bitdefender è la sua leggerezza sulle risorse del sistema. Mentre offre una protezione di livello mondiale, Bitdefender utilizza un minimo di risorse, permettendo ai dispositivi di mantenere alte prestazioni. Inoltre, gli strumenti di ottimizzazione inclusi possono migliorare il tempo di avvio e le prestazioni generali del tuo computer, garantendo un'esperienza utente fluida e reattiva.

Funzionalità chiave

Protezione Anti-phishing: Bitdefender blocca i siti web mascherati da pagine affidabili che tentano di sottrarre informazioni sensibili come password e dati di pagamento.

Bitdefender blocca i siti web mascherati da pagine affidabili che tentano di sottrarre informazioni sensibili come password e dati di pagamento. Online Banking Sicuro: Un browser dedicato protegge le tue transazioni online, assicurando che i tuoi pagamenti siano al sicuro da eventuali frodi.

Un browser dedicato protegge le tue transazioni online, assicurando che i tuoi pagamenti siano al sicuro da eventuali frodi. VPN Integrata: Bitdefender include una VPN che cifra il tuo traffico internet, proteggendo la tua privacy online e impedendo agli hacker di accedere ai tuoi dati sensibili.

Bitdefender include una VPN che cifra il tuo traffico internet, proteggendo la tua privacy online e impedendo agli hacker di accedere ai tuoi dati sensibili. Modalità Gioco, Film e Lavoro: Rileva automaticamente le attività in corso e ottimizza le risorse del sistema, evitando interruzioni indesiderate durante il gioco, la visione di film o il lavoro.

Per provare Bitdefender clicca qui.