Bitdefender: proteggi 5 dispositivi e risparmia il 50% per 1 anno

Vuoi navigare in tutta sicurezza? Bitdefender è la scelta ideale per proteggere te e la tua famiglia online. Con la promozione attuale, puoi ottenere un anno di protezione completa su 5 dispositivi con uno sconto del 50%. Il piano Total Security è in offerta a un prezzo imbattibile per il primo anno. Cosa aspetti? Visita subito la pagina ufficiale della promo e scopri tutti i benefici.

Cosa offre Bitdefender

Se stai cercando una soluzione antivirus potente a un prezzo competitivo, Bitdefender è la risposta. Offre una protezione avanzata su più livelli ed è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui Windows, Android, MacOS e iOS, sia su smartphone, tablet che computer.

Con Bitdefender, puoi dire addio a virus, malware, adware e ransomware, oltre a proteggerti da phishing e frodi online. Il software rileva e blocca le principali minacce digitali, creando una barriera sicura per proteggere i tuoi dati personali e finanziari, ideale per transazioni online e operazioni bancarie.

Un altro vantaggio? È leggero e non rallenta i dispositivi. Inoltre, grazie alla modalità specifica per giochi, cinema o lavoro, potrai svolgere le tue attività senza fastidiose interruzioni o pop-up indesiderati, con un'ottimizzazione delle risorse grafiche.

Infine, l’offerta speciale: il piano Total Security di Bitdefender è ora scontato del 50%, a soli 42,49€ per un anno di protezione su 5 dispositivi. E se desideri una protezione ancora maggiore, puoi aggiungere la VPN Premium a metà prezzo. Non perdere questa occasione!

Per attivare Bitdefender Total Security clicca qui.

