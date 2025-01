Bitdefender antivirus: tutti i piani scontati del 50%

Se stai cercando una soluzione affidabile per proteggerti da virus e altre minacce online senza svuotare il portafoglio, Bitdefender è la risposta ideale. Questo leader nel settore della cybersecurity ha lanciato una promozione con sconti fino al 50% sui suoi antivirus e prodotti più apprezzati. Bitdefender si distingue per garantire una protezione efficace per tutti i tuoi dispositivi: PC, smartphone e tablet, offrendo un sistema di difesa completo e avanzato.

Le opzioni di Bitdefender e le sue funzionalità

La promozione include tre diversi piani annuali, progettati per soddisfare ogni esigenza: Bitdefender Antivirus Plus, per una protezione di base affidabile per PC, disponibile a soli 20€ per tre dispositivi; Bitdefender Total Security, per una copertura totale per Windows, macOS, iOS e Android, al prezzo scontato di 42€, che protegge fino a cinque dispositivi; Bitdefender Internet Security: ideale per chi trascorre molto tempo online, a 32€, coprendo fino a tre dispositivi.

Perché scegliere questo software antivirus rispetto agli altri?

Protezione avanzata : con un sistema basato sull'intelligenza artificiale, rileva e neutralizza le minacce informatiche prima che possano danneggiarti;

: con un sistema basato sull'intelligenza artificiale, rileva e neutralizza le minacce informatiche prima che possano danneggiarti; Prestazioni ottimali : questo antivirus è progettato per essere leggero, senza influire sulla velocità dei dispositivi. Al contrario, i suoi strumenti di ottimizzazione migliorano le performance, riducendo i tempi di avvio;

: questo antivirus è progettato per essere leggero, senza influire sulla velocità dei dispositivi. Al contrario, i suoi strumenti di ottimizzazione migliorano le performance, riducendo i tempi di avvio; Navigazione sicura con VPN : con un supplemento di 35€, è possibile aggiungere una VPN per navigare in completa privacy e protezione, evitando che i dati personali vengano intercettati;

: con un supplemento di 35€, è possibile aggiungere una VPN per navigare in completa privacy e protezione, evitando che i dati personali vengano intercettati; Prova senza rischi: offre una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati, permettendoti di testare i suoi prodotti senza preoccupazioni.

Non perdere l'occasione di migliorare la tua sicurezza informatica con questa promozione esclusiva. Visita il sito ufficiale di Bitdefender per scoprire tutti i dettagli e scegliere la protezione più adatta alle tue esigenze.

