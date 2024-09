Bitdefender: 12 mesi di Total Security in offerta a metà prezzo

Bitdefender, uno dei migliori antivirus oggi disponibili sul mercato, ha lanciato una nuova offerta che sconta del 50% i piani Antivirus Plus, Total Security e Internet Security. Il piano più interessante è Total Security, capace di garantire una protezione completa per Windows, macOS, iOS e Android al prezzo scontato di 42,49 euro per un anno anziché 84,99 euro.

Due gli elementi che rendono Bitdefender uno dei software antivirus più avanzati del momento: l'utilizzo di tecnologie sofisticate per contrastare le minacce informatiche più recenti e il peso praticamente nullo sulle prestazioni del dispositivo in uso. A questo proposito, va ricordato che il piano Total Security assicura una protezione fino a cinque dispositivi.

Bitdefender: 50% di sconto sul piano Total Security

Total Security garantisce una protezione completa contro virus, trojan, worm, spyware, ransomware ed exploit zero-day, grazie all'utilizzo di una tecnologia proprietaria che si adatta alla configurazione di ciascun dispositivo in uso. Questo si traduce non solo nella migliore protezione del settore, ma anche in un considerevole risparmio sulle risorse informatiche, in modo che computer o device mobile conservino intatte le loro performance.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il blocco del tracciamento dei dati da parte di terze parti. In più, il potente software antivirus di Bitdefender è in grado di impedire l'accesso non autorizzato alla webcam o al microfono del device in uso quando si lavora da remoto. A tutto questo si aggiungono 200 MB al giorno di traffico VPN, per l'accesso sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche e una navigazione in completo anonimato.

Il piano di 12 mesi di Total Security è in offerta a 42,49 euro invece di 84,99 euro, grazie al 50% di sconto dell'ultima promozione in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.