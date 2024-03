Bitcoin è ora in fase di scoperta di prezzi dopo aver sfondato quota 73.000$

La community delle criptovalute è andata in fibrillazione dopo il rialzo di Bitcoin (BTC) al di sopra dei 73.000 $. Questo segna l'inizio della scoperta del prezzo dopo aver superato il picco del 2021 e gli investitori non potrebbero essere più entusiasti.

Allo stesso tempo, lo slancio rialzista di Ripple (XRP) persiste, sollevando le aspettative. A questo entusiasmo si aggiunge InQubeta (QUBE), la nuova criptovaluta AI. In attesa del suo debutto sul mercato, è stata acclamata come la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

InQubeta (QUBE): preparandosi a un salto di 65x dopo il lancio

InQubeta (QUBE) è una criptovaluta imperdibile per diversi motivi. Dal suo sbalorditivo potenziale di rialzo ai problemi chiave che si propone di risolvere, è un'onda promettente da non perdere. Per questo motivo, la raccolta di fondi che ha raggiunto gli 11,7 milioni di dollari non sorprende: gli investitori vogliono una fetta di questa criptovaluta emergente.

Per quanto riguarda i suoi solidi fondamenti, si trova all'intersezione tra AI e blockchain, con l'obiettivo di trasformare il settore dell'AI in rapida ascesa. Costruirà la prima piattaforma di crowdfunding per startup tecnologiche di AI attraverso le criptovalute, consentendo eventi di raccolta fondi attraverso il token QUBE. Altrettanto importante è il suo marketplace NFT personalizzato, che aprirà il redditizio mercato dell'AI a tutti gli investitori.

Ad accrescere il suo fascino - uno dei suoi maggiori punti di forza, senza dubbio - c'è il suo sbalorditivo potenziale di crescita. Nell'ottava fase della prevendita, un token costa solo 0,0245 $. Nel frattempo, la fiducia degli esperti nel suo potenziale è alle stelle, prevedendo un salto di 65 volte dopo il lancio, una prevendita consigliata.

Bitcoin (BTC): andando alla scoperta dei prezzi

Bitcoin (BTC), la criptovaluta di punta, inizia il suo percorso di scoperta dei prezzi dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) questo mese. Segnando l'inizio di un mercato rialzista, gli investitori e le istituzioni hanno messo in atto strategie per cavalcare al meglio l'onda rialzista. Se non hai ancora aggiunto il BTC al tuo portafoglio, questo potrebbe essere un promemoria per farlo.

La sua ultima accusa può essere collegata al massiccio afflusso di ETF su Bitcoin spot, in quanto le istituzioni non si limitano a speculare. Dopo l'approvazione degli ETF su Bitcoin spot da parte della SEC a gennaio, gli operatori istituzionali non sono più in disparte e si sono esposti alla classe di asset senza doverlo acquistare o conservare.

Date le attuali condizioni di mercato, gli analisti non possono che essere ottimisti. Secondo le previsioni, Bitcoin raggiungerà probabilmente i 100.000 $ entro la fine dell'anno. Questo rende il BTC la migliore criptovaluta in cui investire, soprattutto tra gli investitori con grandi volumi.

Ripple (XRP): mantenendo la trazione rialzista

Ripple (XRP) continua a superare le critiche, tenendo a bada i ribassisti con le sue notevoli prestazioni di mercato. Nonostante la FUD, ha guadagnato slancio, seguendo a ruota gli altri migliori altcoin. In attesa di un'ulteriore crescita, è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Sebbene ci siano diverse scelte di investimento da fare nel mercato delle criptovalute, considerando le recenti aggiunte come Starknet, Pixels e DYM, XRP rimane una delle scelte preferite. Il suo track record non è certo stellare - segnato da incertezze normative - ma i suoi solidi fondamentali e il suo potenziale di crescita la rendono una buona criptovaluta da acquistare.

Questo spiega perché gli investitori stanno raddoppiando e aggiungendo XRP ai loro portafogli. È pronta a esplodere quest'anno, è un'ondata rialzista da non perdere e una delle migliori criptovalute in cui investire.

Conclusione

Dopo tre anni di attesa, Bitcoin ha raggiunto un nuovo picco di prezzo, intraprendendo un viaggio alla scoperta dei prezzi. Nel frattempo, XRP mantiene il suo slancio, avvicinandosi a 1 $, mentre InQubeta è destinata a un rialzo di 65x dopo il suo lancio. Puoi diventare un primo possessore di QUBE cliccando sul link qui sotto.

