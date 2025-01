Bing non “ingannerà” più gli utenti fingendo di essere Google

Diversi giorni fa, gli utenti hanno notato uno strano comportamento sul motore di ricerca Bing di Microsoft. Quando digitavano "Google", Bing si trasformava in un sosia di "Google Search from Wish" per ingannare gli utenti inesperti facendogli credere di essere su Google, mentre in realtà erano ancora su Bing. Questo sfacciato trucco ha scatenato una risposta piuttosto negativa da parte degli utenti e dei dirigenti di Google, che hanno affermato "Nuovo anno, vecchia Microsoft". Fortunatamente, dopo qualche giorno, Microsoft ha ceduto e ha annullato quella controversa modifica.

Bing: presente ancora un’interfaccia molto simile a quella di Google

Dall’altro lato, Bing sta ancora cercando di impedire agli utenti di usare Google Search. Digitando "Google" in Bing ora si apre un normale elenco di risultati di ricerca, ma in alto viene presentata un'altra barra di ricerca. Microsoft mette automaticamente il focus su di essa, quindi tutto ciò che si digita passa attraverso il suo motore di ricerca. È interessante notare che si può ancora ottenere la vecchia interfaccia utente di Bing simile a Google. Tutto ciò che serve è digitare "Google" in quella casella di ricerca. Fortunatamente, l'interfaccia utente aggiornata è meno sfacciata della versione ora ripristinata. Inoltre, Microsoft consente di ignorare la barra di ricerca falsa premendo X nell'angolo in alto a destra. Il tentativo di Microsoft di camuffare Bing da Google è solo un altro capitolo della saga in corso di Microsoft che usa trucchi per far rispettare i suoi servizi e limitare la scelta dell'utente.

Google, con la sua ricerca e il suo browser, è il bersaglio principale di Microsoft. Da tempo ormai l'azienda cerca di interrompere la schiacciante quota di mercato di Big G. Purtroppo, questi tentativi prendono di mira solo gli utenti inesperti e infastidiscono gli appassionati. Bing è un buon motore di ricerca, come Microsoft Edge un buon browser. Tuttavia, l’azienda di Redmond con questi “sotterfugi” rischia di rovinare la reputazione dei suoi prodotti.