Beats Studio Buds in OFFERTA BOMBA: auricolari a solo META' PREZZO!

Gli auricolari Bluetooth sono l'emblema della comodità per chi è sempre in movimento, per chi lavora continuamente e fa una vita frenetica tutti i giorni. Questo significa che averne un paio di qualità può fare la differenza sia per il morale, sia per il tempo, sia per i risultati. Ebbene, se vuoi acquistarne un paio di qualità, la soluzione perfetta è a portata di click, e a un prezzo ESAGERATO!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon gli Auricolari Beats Studio Buds a soli 99€, con uno sconto ENORME del 48% che ti faranno risparmiare la bellezza di 90€, praticamente metà prezzo!

Musica e chiamate in movimento!

Quella che abbiamo di fronte è una piattaforma acustica personalizzata, per un suono potente e bilanciato! Grazie a questi auricolari portai controllare il suono grazie alle due diverse modalità di ascolto: ovvero con cancellazione attiva del rumore (ANC) o con modalità Trasparenza.

La carica dei questi Auricolari Beats Studio Buds dura ben 8 ore, ma fino a 24 ore con la custodia di ricarica tascabile compresa nel pacchetto. Ovviamente anche le tue chiamate saranno al top, grazie ai microfoni integrati. Infine, sappi che sono resistenti all’acqua e al sudore secondo lo standard IPX4!

