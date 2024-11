Beats Solo 4: meravigliose cuffie wireless con 50h di audio oggi al 39%

Hai deciso di mettere le mani su delle cuffie wireless di qualità senza fare nessuna rinuncia? Allora sarai sicuramente felice di questa offerta che trovi su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Beats Solo 4 a soli 139,99 euro, anziché 229,95 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di prezzo o cose così, ma uno sconto gigante del 39% che ti fa risparmiare la bellezza di circa 90 euro sul totale. Si tratta del minimo storico per cui non attendere oltre o rischi che l'offerta sparisca. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Beats Solo 4: suono pazzesco, comodità incredibile

Le cuffie wireless Beats Solo 4 si distinguano per diverse caratteristiche uniche, che le rendono tra le migliori. Ecco perché a un prezzo del genere sono da prendere al volo. Intanto sono veramente molto comode. Hanno un archetto flessibile che si regola comodamente e dei padiglioni auricolari ergonomici che non stringono.

Sono dotate del rilevamento dinamico della posizione della testa e quindi offrono sempre il miglior audio. Hanno trasduttori da 40 mm con driver potenti per un suono forte ma equilibrato. Le puoi connettere tramite Bluetooth, con cavo USB o Aux da 3,5 mm. Garantiscono dunque una straordinaria versatilità. E possiedono una super batteria in grado di durare fino a 50 ore con una ricarica completa e in appena 10 minuti di ricarica avrai altre 5 ore di riproduzione musicale.

Una fantastica offerta da non perdere per nessun motivo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue Beats Solo 4 a soli 139,99 euro, anziché 229,95 euro. Se concludi l'ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.