Bambini online al sicuro: il ruolo di Norton Antivirus

Se sei alla ricerca di una soluzione in grado di proteggere i tuoi figli quando navigano online, ti segnaliamo l'offerta in corso su Norton Family, il prodotto che rende il web più sicuro per i bambini più piccoli. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivarlo a 39,99 euro per 12 mesi, con in più l'opportunità di provarlo gratis per 30 giorni. Inoltre, è incluso nei piani Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, in offerta a partire da 2,92 euro al mese per il primo anno. Le due soluzioni appena citate offrono anche una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Le caratteristiche chiave di Norton 360

Il servizio Norton Family è stato progettato per aiutare i genitori a promuovere un utilizzo moderato dei dispositivi come smartphone, tablet e computer da parte dei loro figli, con in più una serie di strumenti che insegni loro abitudini online più sane, intelligenti e sicure.

Ad esempio, i genitori hanno la possibilità di controllare quali parole chiave utilizzino i propri figli quando compiono una ricerca online, i video visualizzati, e se i contenuti siano adatti alla loro età. Inoltre possono stabilire limiti di tempo di utilizzo della rete Internet e ottenere report dettagliati sulle attività online dei bambini, tutto questo attraverso un portale web facile da usare.

Il prodotto di Norton include anche la funzionalità Supervisione della posizione, attraverso cui ciascun genitore può conoscere la posizione dei propri figli grazie alla mappatura della posizione dei loro dispositivi Android e iOS.

La licenza annuale di Norton Family costa 39,99 euro, con la possibilità di provarla gratis per una durata di 30 giorni. Lo stesso servizio è incluso anche nei piani all-in-one per la sicurezza informatica come Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.