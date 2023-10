Back to the ‘50’s" di HYPE: scopri il nuovo stile e ricevi un buono da 50 euro

Il servizio HYPE propone un conto bancario gratuito che offre vantaggi come la gestione delle spese quotidiane tramite un'app e una carta virtuale Mastercard protetta da crittografia. È possibile richiedere anche una carta fisica al costo di 9,99 euro.

In aggiunta alla vasta gamma di servizi vantaggiosi, fino al 22 ottobre è disponibile una promozione straordinaria denominata "Back to the '50s".

Qualora tu decida di aprire un conto HYPE Next o Premium, devi inserire il codice sconto "HYPE50" durante la fase di registrazione.

Successivamente, ti sarà richiesto di accreditare il tuo stipendio o la tua pensione sul nuovo conto e di effettuare una spesa di almeno 50 euro entro 60 giorni dall'apertura del conto. In tal caso, HYPE provvederà a rimborsarti l'intero importo speso.

HYPE: risparmia sulle spese di tutti i giorni con un conto conveniente

L’apertura del conto HYPE garantirà immediatamente l'accesso a un numero IBAN attivo tramite l'applicazione.

La procedura di registrazione online è semplice, richiede solo pochi minuti e non richiede la presentazione di documenti cartacei.

Inoltre, potrai effettuare prelievi senza commissioni in qualsiasi parte del mondo e inviare bonifici istantanei.

La piattaforma offre diverse funzionalità, tra cui la possibilità di ricaricare il conto in contanti presso vari punti vendita, ottenere cashback sugli acquisti, assicurare veicoli e richiedere prestiti.

Inoltre, tramite un'app dedicata, è possibile monitorare le spese, impostare obiettivi di risparmio e effettuare scambi di denaro in tempo reale.

HYPE è un conto economico con una serie di servizi dedicati che ti consentono di gestire le tue spese quotidiane e risparmiare.

Se sei alla ricerca di un conto affidabile che offra costantemente il meglio a costo zero, ti consigliamo di provare HYPE!

