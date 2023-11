AWS: arrivano gli SDK per Rust e Kotlin

A circa due anni di distanza dal lancio della prima anteprima pubblica gli sviluppatori di AWS (Amazon Web Services) hanno reso disponibili i propri Software Development Kit per i linguaggi Rust e Kotlin. Entrambi gli SDK sono pronti per l'utilizzo in fase di produzione. Queste due soluzioni arrivano dopo quelle dedicate a diversi altri linguaggi tra cui C#, Java, Python, Go, PHP JavaScript (in TypeScript), Swift e Ruby.

Chiamate alla REST API con gli SDK

Come anticipato, non parliamo di strumenti in fase di test. Le preview erano già utilizzabili per la produzione ma senza alcuna garanzia da parte della casa madre. Le REST API dell'infrastruttura Cloud di Amazon possono essere richiamate senza particolari limitazioni tramite qualsiasi linguaggio. La possibilità di utilizzare un SDK facilita in ogni caso il lavoro di coding fornendo costrutti pronti all'uso per le chiamate. Senza la necessità di dover scrivere ogni volta intere espressioni da zero.

Per quanto riguarda Rust, AWS ha iniziato a supportare il linguaggio nel 2015, anche se in modo non ufficiale tramite il progetto Rusoto che venne implementato da degli sviluppatori indipendenti. Si dovette poi aspettare fino al 2021 per poter accedere alla prima Alpha dell'SDK di Rust e fino ad allora Rusoto contò oltre 11 milioni di download da parte dei coder.

Nel complesso i servizi di AWS attualmente supportati dall'SDK per Rust sono circa 300 e sono disponibili tutte le funzionalità più recenti del linguaggio.

Announcing general availability of the AWS SDK for Rust 👉 The SDK supports modern Rust language features like async/await, non-blocking IO, and builders, and it provides access to 300+ AWS Services, each with their own crate https://t.co/7O2KsMrreE #AWS #SDK #Rust — Danilo Poccia (@danilop) November 28, 2023

Per quanto riguarda invece Kotlin, manca ancora l'interoperabilità con l'SDK per Java nonostante la soluzione di JetBrains offra compatibilità con la JVM (Java Virtual Machine). Tale lacuna è stata però motivata facendo anche riferimento al fatto che Kotlin non è un linguaggio specifico per la JVM. Si tratta invece della soluzione di riferimento per lo sviluppo di applicazioni Android.

L'idea è quindi quella di fornire degli strumenti specifici per i contesti di riferimento. Che è poi il principio su cui si basa lo sviluppo di qualsiasi SDK dedicato ad un linguaggio.