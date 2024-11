Automatisch: alternativa open source a Zapier

Automatisch è una piattaforma rilasciata sotto licenza open source e progettata per automatizzare i flussi di lavoro aziendali. Rappresenta quindi una possibile alternativa gratuita a servizi come Zapier, soluzione considerata oggi un vero e proprio standard di fatto fra i servizi che automatizzano task tra diverse applicazioni Web.

Cosa è Automatisch e perché utilizzarlo

Automatisch permette di creare collegamenti tra diversi servizi di uso comune, come per esempio X e Slack. In questo modo si possono gestire i processi in modo del tutto automatico, senza necessità di competenze avanzate in tema di programmazione.

Una delle caratteristiche più interessanti di Automatisch è rappresentata dalla possibilità di ospitare i dati sui propri server. Questa funzionalità è particolarmente importante per le aziende che trattano informazioni sensibili e devono rispettare normative stringenti come il GDPR. Si pensi per esempio alle realtà che operano nei settori della sanità o della finanza e alle organizzazioni che, lavorando in ambito europeo, necessitano di un controllo rigoroso sulle informazioni gestite.

Trattandosi di una piattaforma open source, Automatisch incoraggia la partecipazione della comunità nello sviluppo della codebase, basata principalmente su JavaScript. Gli utenti interessati possono contribuire attivamente, influenzando le funzionalità disponibili e la direzione futura del progetto. L'assenza di vincoli con fornitori specifici, secondo il principio No vendor lock-in, offre inoltre una maggiore libertà, permettendo di migrare verso altre soluzioni senza perdere il controllo su dati e processi.

Installazione e avvio

Per iniziare a utilizzare Automatisch, è possibile clonare il repository GitHub e avviare l'applicazione attraverso Docker Compose:

# Clonazione del repository git clone https://github.com/automatisch/automatisch.git # Spostamento nella directory del servizio cd automatisch # Avvio docker compose up

La piattaforma è distribuita sotto licenza AGPL-3.0 per quanto riguarda la Community Edition, mentre l'Enterprise Edition prevede una licenza commerciale. Nel repository, i file con .ee. nel nome appartengono alla versione Enterprise, mentre gli altri sono coperti dalla licenza open source.