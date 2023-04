Certe volte capita di incrociare offerte talmente clamorose su Amazon che viene da chiedersi: "ma è un errore di prezzo?". Nel dubbio, meglio approfittarne subito. È il caso degli auricolari Bluetooth di Blackview, gli AirBuds 6 con 4 microfoni e cancellazione del rumore. Il prezzo di listino è di 40€, ma grazie allo sconto già applicato del 25% e all'ulteriore sconto del 50% concludi l'affare a soli 14,99€.

Auricolari Bluetooth Blackview AirBuds: affare fatto!

Gli AirBuds 6 di Blackview ricordano vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione di Apple, e non solo per il nome. Il look degli auricolari in-ear è infatti (quasi) identico, e c'è anche il supporto ai comandi touch per gestire le chiamate e i contenuti multimediali in riproduzione.

Lo stesso discorso non vale invece per il case, di forma più allungata. Lo stesso serve anche a fornire energia agli auricolari Bluetooth quando lo richiedono e questo si traduce in un'autonomia complessiva di circa 25 ore. E ti dico anche che è supportata la ricarica rapida tramite USB-C, per dire.

Tra gli altri vantaggi spicca la compatibilità con Android, iOS, macOS e Windows. Quindi puoi concludere l'acquisto andando sul sicuro: gli auricolari Bluetooth di Blackview li puoi utilizzare praticamente con tutti i tuoi dispositivi.

Ti segnalo infine la presenza di quattro microfoni (due per auricolare), la cancellazione attiva del rumore, l'impermeabilità (certificazione IPX7) e il peso incredibilmente contenuto (solo 3,2 grammi).

Ricorda che per completare l'acquisto a soli 14,99€ (anziché 40€), devi spuntare manualmente la casella del coupon, valido per un ulteriore sconto del 50%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

