Auricolare Bluetooth SBS con clip, cavo e tecnologia Multipoint a meno di 11 euro su Amazon

Con l'auricolare Bluetooth SBS, puoi finalmente dire addio ai cavi ingombranti e goderti la libertà di movimento. Questo auricolare offre un'esperienza wireless senza sacrificare la qualità del suono. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo davvero eccezionale: solo 10,99€ invece di 14,99€.

La tecnologia Multipoint ti consente di collegare due dispositivi contemporaneamente. Rispondi alle chiamate sul tuo telefono e passa senza sforzo alla riproduzione di musica sul tuo tablet. È la versatilità di cui hai bisogno.

Con una batteria potente, questo auricolare ti permette di parlare fino a 7 ore senza interruzioni. Che tu sia in una lunga chiamata o in viaggio, avrai sempre energia sufficiente. La clip integrata ti consente di fissare l'auricolare alla tua borsa o ai tuoi vestiti per averlo sempre a portata di mano. Inoltre, il cavo è retrattile, quindi non avrai mai cavi disordinati.

Ricordiamo inoltre che il raggio di connessione del dispositivo può arrivare fino a 10 metri, ideale quindi se ti allontani dallo smartphone e devi rispondere alle chiamate a distanza. L'auricolare SBS offre una qualità del suono superiore, per questo motivo riuscirai a trasmettere la tua voce in modo chiaro e senza rumori di fondo, mentre la riproduzione musicale sarà nitida e avvolgente.

Approfitta ora dello sconto che ti farà risparmiare circa il 27% su Amazon e ricorda di abbonarti a Prime per approfittare della spedizione gratuita e rapida. Ricevi il tuo auricolare Bluetooth SBS con clip comodamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.