Aumenta la sicurezza del tuo team con 1Password gratuito

Ti preoccupi per la sicurezza informatica del tuo team e sei alla ricerca di una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei tuoi account senza abbassare la produttività?

Puoi rivolgerti a 1Password Teams come soluzione completa di gestione password. Questo tool garantisce un modo efficace e senza complicazioni di tenere al sicuro le informazioni aziendali.

Vieni a scoprire come funziona 1Password Teams sfruttando la versione di prova gratuita di 14 giorni a tua disposizione online.

Aumenta la produttività del tuo team con 1Password Teams

1Password Teams rende estremamente semplice la sicurezza online poiché consente la creazione e l’utilizzo di password forti e univoche agevolmente.

Inoltre, permette di accedere a tutti gli account con un solo clic. La piattaforma facilita anche la condivisione sicura di informazioni necessarie per lavorare insieme, come login, documenti e carte di credito. È possibile dare accesso ai dipendenti su ogni dispositivo in loro possesso.

1Password Teams offre ai membri del tuo team una soluzione pratica ma efficiente per mantenere la sicurezza digitale.

Ottieni strumenti di controllo come la verifica delle violazioni dei dati, un monitoraggio di avvisi di account compromessi, una verifica della forza delle password, un rilevamento delle password deboli ed esistenti più volte all’interno dello stesso team, l’attivazione di siti web con autenticazione a due fattori e l'invito occasionale di dipendenti al fine di precompilare automaticamente i dettagli dell'account sui siti salvati.

1Password Teams è un software apprezzato da oltre 100.000 aziende in tutto il mondo. Questo è la dimostrazione del suo successo come strumento che soddisfa le necessità di sicurezza online di team moderni.

Puoi provare 1Password Teams gratuitamente per 14 giorni per vedere se è adatto alle vostre esigenze senza dovervi impegnare. Finita la prova, dovrai pagare 19,95 dollari al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.