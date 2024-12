Attenzione alla truffa dell’SMS e la richiesta di addebito da 4.900€

Sta circolando un SMS fraudolento che simula una comunicazione urgente dalla banca, progettato per trarre in inganno i destinatari. Il messaggio recita: "ING. Richiesta di addebito 4.900 EURO confermato, per INFO/BLOCCHI ci contatti al 350********1". Sebbene sembri provenire da una fonte affidabile, si tratta in realtà di un tentativo di phishing, una tecnica usata dai truffatori per sottrarre dati personali e bancari.

Il meccanismo della truffa è semplice ma efficace: il testo cerca di suscitare preoccupazione, inducendo il destinatario a chiamare il numero indicato. Una volta stabilito il contatto, i malintenzionati possono chiedere informazioni riservate, come il codice PIN, le password o i dettagli della carta di credito. Con queste informazioni, possono accedere al conto corrente della vittima e prelevare denaro.

Il phishing, la pratica utilizzata in questo tipo di frodi, si basa sulla creazione di un senso di urgenza per spingere le persone a compiere azioni impulsive. Messaggi come questo mirano a far credere che ci sia un’emergenza, manipolando le vittime affinché forniscano i propri dati sensibili.

Cosa fare se si riceve questo SMS?

Per prima cosa, è importante non rispondere mai a messaggi sospetti e non cliccare sui link contenuti. I numeri di telefono riportati in questi SMS non appartengono alle banche, ma sono controllati dai truffatori. In caso di dubbi, contatta direttamente la tua banca tramite i canali ufficiali, come il numero verde o l’applicazione mobile.

Inoltre, non condividere mai dati personali o bancari con sconosciuti. Le banche non richiedono mai informazioni sensibili tramite messaggi o telefonate non richieste. Mantieniti informato sulle nuove truffe, utilizza un antivirus per proteggere i tuoi dispositivi e verifica sempre attentamente il mittente di messaggi sospetti. Segnalare queste frodi alle autorità è fondamentale per prevenire ulteriori casi. Con attenzione e prudenza, è possibile proteggere i propri dati personali e il proprio denaro dalle insidie del phishing.