ASUS ROG Strix Impact III: mouse gaming wireless con sensore 36K DPI

Se alla ricerca di una mouse wireless da gaming che ti permette di giocare i tuoi titoli preferiti senza perdere un colpo? Allora dai un'occhiata a questa super promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello ASUS ROG Strix Impact III a soli 73,44 euro, invece che 79,90 euro.

È vero che potresti pensare che uno sconto dell'8% non sia enorme ma considera che questo mouse non va spesso in promozione e dunque è un ottima offerta. Inoltre questa se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 24,48 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS ROG Strix Impact III: il mouse wireless da gamer

Con ASUS ROG Strix Impact III puoi giocare a qualsiasi videogame senza perdere un colpo e con la massima precisione. Grazie uno straordinario sensore ottico con sensibilità da 36K DPI riuscirai a muovere il cursore con una rapidità incredibile. E potrai scorrere su qualsiasi superficie senza bisogno del classico tappetino.

Ha un design estremamente leggero, di soli 57 grammi, ed è dotato di pulsanti con superficie antiscivolo e resistenti all'usura. Il sistema meccanico garantisce zero latenza e potrai anche facilmente sostituire gli interruttori. Gode di una connessione wireless affidabile grazie al suo ricevitore che troverai incluso. E possiede funziona con una batteria in grado di durare fino a 450 ore prima di doverla cambiare.

Siamo davvero di fronte a un mouse dalle straordinarie prestazioni che oggi puoi portarti a casa a un prezzo ragionevole. Quindi prima che sia tardi e l'offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS ROG Strix Impact III a soli 73,44 euro, invece che 79,90 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.