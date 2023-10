Aruba Fibra: attivazione gratuita anche per le partite IVA

Aruba ha lanciato due nuove offerte sulla Fibra che non richiedono alcun costo di attivazione anche per i professionisti con Partita IVA.

In più, chi beneficia di questa offerta può godere di uno sconto fino a 2500 euro grazie al Bonus messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli sconti vengono suddivisi in due tipi: 500 euro per 18 mesi e 2000 euro per 36 mesi. Questo Voucher è disponibile a tutti i titolari di Partita IVA.

Offerta Fibra per partite IVA ad Aruba: risparmia con la PROMO

Fibra Aruba PRO XL è disponibile a 0 euro al mese, con una tassa mensile di soli 12,21 euro di IVA. Non è necessario pagare al momento dell'attivazione o migrazione ed è possibile recedere dall’offerta pagando 16,40€ IVA esclusa.

Inoltre sono presenti numerose opzioni incluse nell’offerta, come un indirizzo IPv6 statico, un modem Wi-Fi 6, assistenza dedicata h24, 400 minuti di chiamate verso ITZ 1, chiamate nazionali illimitate, un indirizzo IPv4 statico e velocità massima fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload con sconti fino all'80% sui prodotti Aruba.

La seconda promozione è simile alla prima con l'eccezione del fatto che non comprende le chiamate verso ITZ1 e include solo quelle fatte in Italia.

È incluso un modem e un indirizzo IPv4 statico al prezzo di soli 6,11 euro (IVA inclusa), con sconto parziale per 18 mesi.

Non sono previsti costi di attivazione o di cambio dal precedente gestore - neanche per le Aree Bianche - e con il Voucher Connettività del MISE, il costo mensile è completamente scontato per 36 o 18 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.