Archivia i tuoi file con pCloud in 10 GB di spazio gratuito

pCloud rappresenta uno dei servizi di archiviazione in cloud più apprezzati grazie all’ottimo rapporto tra convenienza e sicurezza.

Utilizzando pCloud, potrai gestire i tuoi file con estrema facilità, sia attraverso l'interfaccia web che tramite le app dedicate per desktop o dispositivi mobili.

La sua flessibilità si evidenzia nel caricamento di qualsiasi genere di file, senza vincoli dimensionali (ovviamente, con l'attenzione ai GB totali specificati nel piano).

La velocità di trasferimento, sia in fase di caricamento che di download, dipende esclusivamente dalla qualità della connessione fornita dal tuo fornitore di servizi internet.

La registrazione al servizio è gratuita e garantisce l'accesso immediato a un piano di archiviazione da 10 GB per tutta la durata dell’abbonamento, senza alcuna richiesta di informazioni sulla tua carta di credito.

Nel caso in cui hai bisogno di una quantità maggiore di spazio, puoi optare per il piano Premium da 500 GB o il piano Premium Plus da 2 TB. Il primo è disponibile al costo di 49,99 euro, mentre il secondo costa 99,99 euro, entrambi già scontati del 17% rispetto al prezzo standard.

pCloud: la soluzione sicura per archiviare e accedere ai tuoi file

pCloud possiede una piattaforma sicura con la protezione dei file attraverso la crittografia AES a 256 bit, sia durante il trasferimento che dopo l'archiviazione.

La sua compatibilità si estende a Windows, macOS e Linux tramite l'app pCloud Drive, mentre la versione web si adatta a qualsiasi browser. L'accesso ai file è possibile anche attraverso le app dedicate per smartphone Android e iOS.

La categorizzazione dei file importanti nella sezione "Preferiti" consente il recupero offline in qualsiasi momento. pCloud assicura la conservazione di oltre 5 copie dei tuoi file in tre posizioni diverse del server per un periodo definito.

Optando per l'acquisto di un piano Premium, Premium Plus o a vita, pCloud garantisce un periodo di 10 giorni durante il quale è possibile richiedere il rimborso qualora siate insoddisfatti.

Nel caso in cui decidi di annullare il tuo abbonamento entro questo termine, ti sarà restituito l'intero importo e ritornerai alla precedente versione gratuita con uno spazio di archiviazione di 10 GB senza costi aggiuntivi.

