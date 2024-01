Apri un nuovo sito WordPress con dominio.it incluso a meno di 20€

L'inizio del nuovo anno è uno dei momenti migliori per aprire un nuovo sito. In questo periodo, infatti, si concentrano le offerte migliori per chi è interessato ad avviare una nuova attività online o semplicemente iniziare un blog personale.

Tra le migliori promozioni attive segnaliamo quella di Keliweb, pluripremiato servizio hosting che offre il piano WordPress Start a soli 19,76 euro per il primo anno. Incluso nel prezzo anche la spesa per il dominio .it. Ecco il link all'offerta.

I vantaggi del piano WordPress Start di Keliweb

WP Start di Keliweb è il piano ideale per avviare il proprio progetto online, in quanto offre grandi prestazioni a fronte di una piccola spesa. Oltre ad avere il dominio .it incluso, include uno spazio web da 20 GB su un'unità SSD, il tool di migrazione gratuito, 3 database e 10 caselle di posta elettronica.

Per facilitare la gestione del sito web, Keliweb integra nello stesso piano anche il servizio di Backup Plus, il supporto MultiPHP, il certificato SSL e HTTP/2 e un comodo pannello cPanel. Lo spazio hosting di Keliweb garantisce inoltre un sito web velocissimo, in grado di superare la verifica di Google PageSpeed e guadagnare così posizioni importanti sul motore di ricerca più usato al mondo.

Approfitta ora dell'offerta di hosting WordPress di Keliweb, in super promozione a 19,76 euro per il primo anno anziché 44,90 euro. La promozione è valida fino al prossimo 14 gennaio: puoi provare gratis il servizio per 30 giorni, al termine dei quali hai la possibilità di scegliere se continuare avanti o richiedere il rimborso completo.

