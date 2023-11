Apri un conto gratis con Crédit Agricole grazie all'offerta Under 35

Il conto Under 35 di Crédit Agricole consente di usufruire di un conto corrente e di una carta senza alcun costo fisso.

La procedura di apertura è veloce e accessibile tramite la piattaforma online. Inoltre, l'accesso al conto diventa estremamente pratico grazie all'applicazione per smartphone, garantendo un collegamento immediato con la banca, anche in assenza di filiali fisiche nella tua area.

Crédit Agricole: il conto perfetto per i giovani sotto i 35 anni

Con l'opzione dedicata ai giovani sotto i 35 anni, Crédit Agricole offre un servizio di conto corrente senza costi associato a una carta di debito VISA.

La carta non richiede alcun canone per i primi due anni e consente di effettuare pagamenti sia attraverso la modalità contactless che utilizzando i portafogli digitali come Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay.

Attraverso l'area riservata, è possibile definire i limiti giornalieri e mensili per le spese e i prelievi presso gli sportelli bancomat, oltre alla sospensione temporanea della carta per qualsiasi motivo. Il codice PIN è visualizzabile istantaneamente direttamente dall'interfaccia quando necessario.

L'utilizzo dell'applicazione bancaria offre la possibilità di prenotare e confermare un incontro presso una filiale con pochi semplici gesti.

Nel caso in cui non sia disponibile una filiale nella vostra zona, è praticabile avviare immediatamente una conversazione con un operatore attraverso la chat o esplorare le risposte alle domande frequenti per trovare tutti i contatti necessari.

Nella sezione appositamente dedicata, è possibile attivare nuovi servizi, mentre la schermata principale offre una visione veloce dello stato finanziario e delle transazioni, con notifiche istantanee ad ogni movimento effettuato. In aggiunta, consente di effettuare pagamenti in tempo reale senza richiedere l'IBAN del beneficiario.

È possibile aprire il conto direttamente dalla sezione apposita, selezionando l'opzione "Apri il Conto" situata nell'angolo superiore destro.

Attraverso i vari step del processo, è necessario fornire le informazioni personali, completare il profilo e procedere con l'identificazione tramite videocamera o mediante un trasferimento bancario.

Successivamente, sottoscrivere i documenti digitali per concludere la procedura e ottenere un conto già operativo. La carta associata sarà consegnata comodamente a casa entro pochi giorni.

