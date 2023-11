Approfitta dell'offerta Black Friday di PureVPN: risparmia l'83% su PureMax

È ora di essere protetto durante la navigazione e proteggere la tua rete da tentativi di accesso non autorizzati. PureVPN offre la soluzione giusta. Con l'offerta speciale in occasione del Black Friday, è possibile ottenere l'eccezionale pacchetto PureMax scontato dell'83%.

Pagando soltanto 87,31 euro, sarai in grado di risparmiare parecchio rispetto ai 521,64 euro necessari per l'abbonamento di 2 anni. Inoltre, se ne approfitti, potrai accedere a 3 mesi in più senza pagare alcun costo aggiuntivo!

Offerta PureVPN di PureMax: tutti i dettagli

PureVPN è l'opzione ideale se vuoi la massima sicurezza in rete sia per scopi personali che professionali. Include potenti funzionalità di privacy e altre protezioni extra, in modo da poter avere la certezza che la tua rete non viene esposta a rischi.

Avrai inoltre sempre a tua disposizione una rete VPN affidabile, permettendoti di accedere da qualsiasi luogo. Puoi navigare in modo sicuro, superare i blocchi geografici, trarre vantaggio da download ultra veloci e usufruire senza problemi dei contenuti in streaming.

PureMax offre il servizio PureKeep per l’archiviazione sicura di password, dei dettagli di accesso e dei documenti privati. Con PureKeep, è possibile proteggere i dettagli personali da hacker e truffatori creando password robuste e uniche per ogni account e sito web.

Non ci sono limitazioni sul numero di password che possono essere memorizzate e si può accedere alle password da qualsiasi dispositivo. Inoltre, PureMax include PureEncrypt, che permette la condivisione di file importanti utilizzando una crittografia avanzata per garantire la loro sicurezza e privacy.

Questa crittografia è paragonabile a quella usata dagli enti finanziari, quindi è assicurato l’alto livello di protezione per i documenti sensibili.

Poi c’è PurePrivacy, un gestore personale della privacy che si occupa di monitorare le impostazioni degli account social media e consente la selezione del livello di sicurezza desiderato.

PurePrivacy fornisce anche delle raccomandazioni sulla protezione degli account, sul blocco degli annunci mirati e sulla riduzione del tracciamento online. Inoltre, puoi richiedere la rimozione dei dati personali da aziende e siti web.

Non perdere l'offerta Black Friday per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online con PureVPN e PureMax.

