Apple Watch Ultra 2 DISPONIBILE su Amazon: prenotalo adesso

Presentato in pompa magna ieri nel corso del keynote che ci ha mostrato anche i nuovi iPhone, per il bellissimo Apple Watch Ultra 2 arriva il momento dei preorder anche su Amazon. Lo smartwatch è disponibile per la prenotazione al suo prezzo di partenza di 909 euro con consegna prevista il prossimo 22 settembre.

Apple Watch Ultra 2: una meraviglia al polso

Questo incredibile smartwatch è al passo con la tua vita dinamica e offre tre cinturini speciali, ognuno pensato per una specifica attività: Alpine Loop, Trail Loop e un cinturino adatto agli sport subacquei. Se cerchi un modello a impatto ambientale neutro, abbinare l'Apple Watch Ultra 2 a uno dei nuovi cinturini Alpine Loop o Trail Loop è la scelta ideale.

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell'Apple Watch Ultra 2 è il SiP S9, che alimenta il display incredibilmente luminoso e offre un modo magico di interagire con il tuo Apple Watch senza nemmeno toccarlo. Avrai fino a 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico, per assicurarti che il tuo dispositivo sia pronto per le tue avventure più lunghe.

L'Apple Watch Ultra 2 vanta una cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, rendendolo estremamente resistente. Con una grande Digital Crown e un tasto Azione personalizzabile, avrai accesso immediato a diverse funzioni senza dover cercare sullo schermo. La resistenza all'acqua fino a 100 metri ti consente di esplorare le profondità subacquee senza preoccupazioni.

Il display Retina always-on di Apple Watch Ultra 2 è il più brillante mai creato. Sarai in grado di leggere facilmente le informazioni anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, avrai più spazio per personalizzare il quadrante con le informazioni che desideri, visualizzando fino a sei righe di dati alla volta.

La connettività cellulare è inclusa di serie, consentendoti di chiamare e inviare messaggi senza il tuo iPhone. Ascolta la tua musica e i tuoi podcast preferiti in streaming, e trova la strada con Mappe, tutto direttamente dal tuo polso.

Non perdere l'opportunità di possedere l'Apple Watch Ultra 2, un compagno ideale per le tue avventure. Prenotalo ora su Amazon a 909 euro e preparati a vivere l'emozione dell'outdoor con stile e tecnologia all'avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.