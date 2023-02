Apple Watch SE (seconda generazione) con 5 rate senza interessi Amazon da 55 euro al mese

Se sei da poco passato ad iPhone e hai un budget tra i 250 e 300 euro per un nuovo smartwatch, difficilmente troverai una soluzione migliore dell'Apple Watch SE di seconda generazione. A maggior ragione oggi, dato che puoi acquistarlo su Amazon a 277 euro, grazie allo sconto del 10% sul prezzo consigliato. Ma al di là dello sconto di circa 30 euro, la vera convenienza sta nella possibilità di pagare in cinque rate Amazon senza interessi da 55 euro al mese.

Per selezionare il pagamento dilazionato vai alla pagina dedicata all'offerta e aggiungi un segno di spunta accanto alla voce "5 rate mensili di Amazon", sopra "Pagamento in unica soluzione".

Apple Watch SE di seconda generazione in 5 rate Amazon a interessi zero

Il modello in offerta è l'Apple Watch SE di seconda generazione in versione GPS da 40mm, con cinturino Sport e cassa in alluminio color Galassia. Con questo smartwatch puoi rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall'orologio, usufruire di funzionalità avanzate come "Rilevamento incidenti", "Rilevamento cadute" e "SOS emergenze", nonché ascoltare musica, podcast e audiolibri.

Ricevi inoltre puntuali notifiche non appena il sensore rileva una frequenza cardiaca troppo bassa o troppo alta, insieme a tutta una dettaglia serie di informazioni sul tuo benessere e sulla tua salute. E poi, dettaglio non trascurabile, al polso avrai uno smartwatch elegante, dal design iconico, da subito riconoscibile.

Metti nel carrello ora l'Apple Watch SE di seconda generazione da 40mm al prezzo di 279 euro, per beneficiare delle 5 rate senza interessi di Amazon da appena 55 euro al mese.

