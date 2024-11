Apple Watch SE di 2ª generazione da 44 mm a rate da 49€ senza interessi

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione incredibile che ti permette di avere al polso uno dei migliori smartwatch degli ultimi anni. Sto parlando del mitico Apple Watch SE di 2ª generazione che ora puoi aggiungere al tuo carrello di Amazon a soli 249 euro, invece che 289 euro.

Come puoi vedere c'è uno sconto del 14% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE di 2ª generazione a un ottimo prezzo

Non c'è che dire, a una cifra del genere Apple Watch SE di 2ª generazione è da prendere al volo. Siamo davanti a un prodotto di altissima qualità che ti permetterà di tenere costantemente monitorato i l tuo corpo sia mentre svolgi le attività sportive che mentre fai attività quotidiane.

Gode di una cassa da 44 mm robusta ed elegante con un cinturino Sport Loop molto comodo ed è impermeabile fino a 50 metri sott'acqua. Puoi rispondere ai messaggi e fare chiamate direttamente dal polso con il microfono e l'altoparlante incorporato, nonché avvalerti di tantissime app. Puoi personalizzare i quadranti come desideri, avvalerti di moltissimi profili sportivi e tenere monitorato il sonno mentre dormi. Inoltre gode di un'autonomia da ben 18 ore e possiede la modalità di risparmio energetico.

Una vera bomba da non darsi scappare assolutamente. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca fiondati su Amazon. Acquista adesso il tuo Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 249 euro, invece che 289 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.