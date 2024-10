Apple: sviluppo dell’AI potrebbe essere indietro di due anni

Alcuni dipendenti di Apple ritengono che l'azienda sia indietro di circa due anni nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ciò è quanto rivelato nell'ultima edizione della newsletter Power On del giornalista Mark Gurman di Bloomberg. Ad esempio, Apple ha presentato la funzionalità Apple Intelligence alla WWDC24 dello scorso giugno. Ciò ha segnato il primo passo dell'azienda nell'attuale mania mondiale dell'intelligenza artificiale. L’azienda di Cupertino ha creato una serie di funzionalità interessanti, tra cui riepiloghi delle notifiche AI, innovazioni intelligenti per le notifiche importanti, un Siri completamente nuovo con contesto personale, Image Playground, Genmoji e altro ancora.

Apple Intelligence si basa principalmente su modelli che possono essere eseguiti sul dispositivo. Ciò significa che i requisiti per eseguire Apple Intelligence sono piuttosto elevati. È necessario un chipset A17 o M1 o successivo, con almeno 8 GB di memoria. Tuttavia, il fatto che vengano eseguiti sul dispositivo limita anche intrinsecamente il loro peso informativo. Per questo motivo Apple ha anche annunciato una partnership con OpenAI per l'integrazione di ChatGPT nel sistema. OpenAI sviluppa alcuni dei migliori modelli di intelligenza artificiale al mondo e Apple ha annunciato che supporterà GPT-4o su iOS, iPadOS e macOS. Sarà integrato in Siri e in Writing Tools.

L'integrazione di ChatGPT avrebbe dovuto colmare il divario con i competitor. Secondo Gurman, gli studi interni di Apple mostrano che ChatGPT è circa il 25% più accurato di Siri e può rispondere a circa il 30% in più di domande. In seguito, il giornalista ha affermato che "alcuni in Apple credono che la sua tecnologia di intelligenza artificiale generativa, almeno finora, sia indietro di oltre due anni rispetto ai leader del settore".

Apple: l’azienda potrebbe presto accorciare il divario con i competitor

Storicamente, l'azienda ha dimostrato di avere successo nel recuperare terreno in campi in cui apparentemente è indietro, come Apple Maps. Gurman ritiene che l’azienda recupererà comunque, che lo faccia da sola, che assuma persone per farlo o che acquisisca le aziende del settore. Inoltre, Gurman afferma che entro il 2026, Apple Intelligence funzionerà su tutti i dispositivi dotati di schermo. Inoltre, come previsto, l'iPhone SE otterrà il chip A18 a marzo e l'iPad entry-level riceverà "probabilmente" un aggiornamento più avanti nel 2025. Apple ha ovviamente il vantaggio di avere tonnellate di dispositivi con elevata capacità di eseguire modelli AI. Quindi, è probabile che, nel prossimo futuro, tale tecnologia verrà introdotta in ogni device. È solo questione di capire come l’azienda abbia intenzione di portare avanti i suoi progetti relativi all’intelligenza artificiale.