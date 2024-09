Apple Store in crash per l'apertura dei pre-ordini di iPhone 16

L'Apple Store è andato temporaneamente offline in vista dell'apertura dei preordini per i nuovi modelli di iPhone 16, inclusi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Anche gli Apple Watch Series 10 e gli AirPods 4 sono disponibili per l'acquisto. Se stai pensando di acquistare uno di questi dispositivi, dovrai tenere d'occhio l'Apple Store a partire dalle 14:00 italiane. Le spedizioni dei nuovi iPhone, Apple Watch e AirPods inizieranno il 20 settembre.

Apple sta spingendo molto sulle nuove funzionalità di "Apple Intelligence" per incentivare i preordini dell'iPhone 16, anche se queste caratteristiche non saranno immediatamente disponibili. Le prime funzionalità arriveranno infatti con l'aggiornamento iOS 18.1 previsto il prossimo mese. Tutti i modelli della serie iPhone 16 saranno compatibili con Apple Intelligence.

L’iPhone 16 Pro e il Pro Max vantano schermi più grandi con cornici più sottili, oltre a un nuovo obiettivo ultra-grandangolare da 48 megapixel. C'è anche un nuovo pulsante dedicato al controllo della fotocamera, che consente di scattare foto e registrare video direttamente. Questo pulsante è sensibile al tocco e può essere utilizzato per regolare le impostazioni della fotocamera, come lo zoom.

Alcune caratteristiche dei modelli base, di Apple Watch Series 10 e delle AirPods 4

Anche i modelli base, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, includono il pulsante per la fotocamera e l'Action Button, non più esclusivo delle versioni Pro. Tutti i nuovi iPhone offrono una durata della batteria migliorata rispetto alla generazione precedente e una maggiore resistenza, grazie al Ceramic Shield di seconda generazione.

Per quanto riguarda i colori, l’iPhone 16 sarà disponibile in ultramarino, teal, rosa, bianco e nero, mentre i modelli Pro avranno una nuova finitura in titanio sabbiato, con Desert Titanium come opzione inedita. I prezzi rimarranno invariati rispetto ai modelli precedenti.

L’Apple Watch Series 10 presenta un design più sottile e uno schermo più grande. Sarà disponibile in due nuove dimensioni e includerà funzionalità avanzate come la ricarica rapida e il rilevamento dell’apnea del sonno. Gli AirPods 4, infine, offrono la cancellazione attiva del rumore senza auricolari in-ear e una qualità audio migliorata.