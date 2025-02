Apple raggiunge un accordo per portare l’AI in Cina

Le vendite di iPhone hanno avuto difficoltà in Cina, dove Apple non è ancora riuscita a lanciare le funzionalità di Apple Intelligence. Tuttavia, secondo un nuovo report pubblicato da The Information, l'azienda ha appena stretto una partnership con un importante player cinese per portare le funzionalità di intelligenza artificiale in Cina.

l colosso della tecnologia statunitense ha stretto una partnership con Alibaba, per portare le funzionalità di Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac in Cina. Come riportato sul report: “Apple ha recentemente iniziato a collaborare con il gigante cinese di Internet e dell'e-commerce Alibaba Group per lanciare funzionalità di intelligenza artificiale in Cina, secondo una persona a conoscenza diretta della decisione. La mossa fa parte della strategia di Apple per offrire funzionalità software più interessanti per contrastare il calo delle vendite nel paese, dove si trova ad affrontare una concorrenza crescente da parte di marchi nazionali come Huawei e Vivo. Apple e Alibaba hanno sottoposto le funzionalità di intelligenza artificiale cinese da loro sviluppate congiuntamente all'approvazione dell'autorità di regolamentazione del cyberspazio cinese, ha aggiunto la persona, indicando che la partnership ha ottenuto progressi significativi”.

A causa delle restrizioni del governo, Cupertino non può lanciare funzionalità AI in Cina a meno che non venga fatto in partnership con un'azienda locale. Ciò ha portato all'attuale ritardo nel lancio di Apple Intelligence nonostante Apple sappia che le funzionalità AI sono un fattore chiave delle vendite di smartphone nel mercato cinese. L'azienda ha già affermato che il supporto di Apple Intelligence per il cinese arriverà in iOS 18.4 ad aprile. Si tratta di un importante trampolino di lancio per portare il pieno supporto AI nel paese. Nonostante questa aggiunta, ad oggi l’azienda non ha mai condiviso piani concreti per abilitare l'AI in Cina.

Apple: modelli di DeepSeek non verranno implementati in Apple Intelligence

È interessante notare che il report menziona anche il fatto che Apple abbia testato i modelli di DeepSeekper portare la sua AI in Cina. Tuttavia, almeno per il momento, Cupertino avrebbe deciso di non implementarli. In precedenza, The Information aveva anche riferito che Apple stava lavorando con Baidu per sviluppare funzionalità di intelligenza artificiale in Cina. Apple Intelligence è un ampio ombrello che comprende una varietà di funzionalità AI, come strumenti di scrittura, generazione di immagini e supporto di assistenti intelligenti. È possibile che l'azienda abbia scelto di lavorare con vari partner cinesi per diversi aspetti del suo set di funzionalità AI. Tuttavia, il rapporto odierno indica che ci sono stati problemi nel lavorare con Baidu, quindi potrebbero non essere più coinvolti.