DeepSeek: nuovi dettagli "inquietanti" sull’uso dei dati utente

DeepSeek ha preso d'assalto il mondo, grazie al suo modello open capace di competere con altri modelli a pagamento, come quelli di OpenAI. Tuttavia, l'azienda cinese ha sollevato notevoli preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy, soprattutto considerando che una delle più grandi piattaforme di social media al mondo, TikTok, è stata chiusa negli Stati Uniti a causa dei legami della sua società madre con il Partito Comunista Cinese (PCC).

Un nuovo report di Feroot Security rivela gli utenti registrati a DeepSeek potrebbero correre alcuni rischi legati alla privacy. Il codice offuscato nel processo di creazione dell’account e di accesso potrebbe inviare le informazioni dell’utente a China Mobile. Questa società è stata bandita dagli Stati Uniti dal maggio 2019 per motivi di sicurezza nazionale. Parlando ad ABC News, Ivan Tsarynny, CEO di Feroot Security, ha dichiarato: “Vediamo collegamenti diretti a server e aziende in Cina che sono sotto il controllo del governo cinese. Questa è una cosa che non avevamo mai visto in passato”.

DeepSeek: vietato l’uso nei dispositivi governativi in USA e Australia

È già noto che DeepSeek archivia i dati degli utenti su server in Cina. DeepSeek lo ha ammesso nella sua Informativa sulla privacy. Ma questo è molto più che archiviare i dati utente in Cina. Tsarynny ha dichiarato che il software AI è stato utilizzato per deoffuscare il codice nascosto di DeepSeek, scoprendo potenziali trasferimenti di dati a CMPassport.com, il portale ufficiale di gestione degli account per China Mobile, di proprietà e gestito dal governo cinese.

Sembra che gli utenti vengano tracciati attraverso un'impronta digitale. Quest’ultima viene poi utilizzata per monitorare la loro attività non solo sul sito web di DeepSeek, ma anche su altri siti che visitano. Di fronte a questa situazione, il deputato Josh Gottheimer l'ha definita "allarmante" e ha richiesto il divieto immediato di DeepSeek su tutti i dispositivi governativi. Anche l'Australia ha vietato l'uso di DeepSeek nei dispositivi governativi, citando un "rischio di sicurezza inaccettabile". Il deputato Raja Krishnamoorthi ha espresso preoccupazione, definendo "preoccupante" il metodo offuscato con cui DeepSeek raccoglie i dati. In un'intervista con ABC News, ha affermato che non è un caso che questo "modello di raccolta dati" sia presente in DeepSeek, poiché viene spesso utilizzato dalle app di aziende controllate dal Partito Comunista Cinese. Infine, ha avvertito che usare queste app comporta dei rischi.