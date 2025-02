Apple prepara l’integrazione di Gemini in Apple Intelligence

La strategia di Apple per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e Apple Intelligence è stata chiara fin dall'inizio. L’azienda di Cupertino ha infatti dichiarato di voler collaborare con più partner AI, tra cui Google con il suo servizio Gemini. Ora che è stata rilasciata una beta per sviluppatori di iOS 18.4, si è scoperto che il codice al suo interno include un riferimento a Google Gemini. Come notato per la prima volta da 9to5mac, il codice è in realtà in un aggiornamento backend rilasciato insieme alla versione beta. Il codice fa riferimento a Google anziché a Google Gemini, ma il segmento fa riferimento anche a OpenAI anziché a ChatGPT di quell'azienda. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple intende specificamente aggiungere l'integrazione con Google Gemini a marzo 2024. Non si sa perché ci sia voluto un anno, finora, per iniziare ad aggiungerla a iOS.

Apple: integrazione di Gemini in Apple Intelligence dovrebbe essere gratuita

Gemini, ChatGPT e altri servizi come Alibaba e Baidu in Cina, si dovrebbero integrare tutti in Apple Intelligence allo stesso modo. In primis, la richiesta di un utente verrà elaborata sul dispositivo da Siri. In seguito, se necessario, verrà passata al servizio di intelligenza artificiale integrato con l'autorizzazione di quell'utente. L'accordo di Apple con OpenAI significa che le richieste degli utenti sono gestite da ChatGPT. Tuttavia, nessuna informazione viene conservata dall'azienda di intelligenza artificiale. È certo che qualsiasi accordo con Google includerebbe la stessa protezione della privacy. Allo stesso modo, è molto probabile che l'integrazione sia un'aggiunta gratuita alle funzionalità offerte da Apple Intelligence. In precedenza, si vociferava che Apple avrebbe reso alcune funzionalità di Apple Intelligence a pagamento, ma non prima del 2027. Infine, bisogna notare che, mentre la presenza di codice in iOS 18.4 Beta è indicativa del fatto che l'integrazione arriverà presto, non è una garanzia.