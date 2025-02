Apple Intelligence in Cina dovrà rispettare le leggi sulla censura

Apple ha stretto una partnership con il gigante della tecnologia cinese Alibaba per portare funzionalità AI avanzate su iPhone e altri dispositivi, in modo simile a come usa ChatGPT di OpenAI insieme ad Apple Intelligence. L'azienda era anche in trattative con Baidu per alimentare Apple Intelligence, ma i due hanno optato per Visual Intelligence di iPhone. Sebbene quello di Apple può essere considerato un grande traguardo, il gigante di Cupertino deve fare i conti con le leggi sulla censura in Cina.

Un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg descrive in dettaglio come funzionerà Apple Intelligence in Cina, osservando che Alibaba modificherà e censurerà i contenuti sui modelli on-device di Apple per fare pace con le leggi cinesi. Come riporta Gurman sul suo account X: "In altre parole, Apple non sta lavorando con Alibaba per gestire i suoi modelli di intelligenza artificiale. Alibaba è invece il livello di censura per la Cina, secondo le leggi locali, in aggiunta ai modelli Apple". Il giornalista ha poi aggiunto che Baidu funge da partner esterno per gestire servizi come Visual Intelligence.

Apple Intelligence: la versione censurata sarà presente solo in Cina

La partnership delle due aziende consentirà al governo cinese di richiedere modifiche tramite Alibaba ogni volta che desidera modificare o limitare le informazioni fornite agli utenti. Inoltre, la legge cinese richiede che i dati cloud vengano archiviati ed elaborati localmente. Apple utilizza Private Cloud Compute per gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale complessi. L'azienda potrebbe implementare un'infrastruttura locale simile a come gestisce i dati iCloud sui server gestiti dall'affiliata statale GCBD. Apple sta lavorando per portare la sua suite AI in Cina entro la metà di quest'anno. Si prevede che pubblicherà un aggiornamento verso maggio per attivare le funzionalità di Apple Intelligence sui suoi dispositivi in ​​Cina. Una cosa da notare è che la versione censurata cinese di Apple Intelligence sarà disponibile solo sui dispositivi venduti in Cina.

Apple Intelligence è stata introdotta l'anno scorso con l'aggiornamento iOS 18 e l'azienda sta integrando altre funzionalità nei successivi aggiornamenti. Apple aggiungerà il supporto per più lingue, tra cui cinese, inglese (India), inglese (Singapore), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e vietnamita.