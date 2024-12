Apple Maps sul web ottiene la funzionalità Look Around

La versione beta di Apple Maps web ha ottenuto il supporto per la funzionalità "Look Around". La funzionalità è simile a Street View di Google Maps, che consente agli utenti di esplorare le strade e i quartieri vicini in una vista panoramica immersiva a 360 gradi. Apple ha lanciato la versione beta di Apple Maps sul web a luglio. Ciò ha consentito agli utenti di altre piattaforme, tra cui Windows, di accedere al servizio di mappe direttamente da un browser web. Inizialmente, la versione beta era disponibile in regioni limitate, ma ora si sta lentamente espandendo in più paesi.

Apple ha introdotto per la prima volta la funzionalità "Look Around" nel 2019 con iOS 13. Permetteva agli utenti di navigare virtualmente tra città e punti di riferimento. Ora, la versione web di Apple Maps sta ottenendo la funzionalità, offrendo la stessa esperienza agli utenti non Apple, inclusi quelli su PC Windows che utilizzano i browser Chrome, Edge o Firefox. Tale novità è stata individuata per la prima volta da Chris Carley, il quale ha notato che la funzionalità "non sembra avere lo stesso effetto parallasse che ha sulle app iOS e Mac quando ci si guarda intorno".

Apple Maps: app ancora disponibile in versione beta limitata

La funzionalità "Look Around" è stata aggiunta alla versione beta web di Apple Maps diversi giorni fa Questa novità è già disponibile in diverse città degli Stati Uniti, tra cui paesi come Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Singapore, Londra e altri. L'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito web di Apple. Apple Maps sul web è ancora nella sua fase beta iniziale. Offre funzionalità essenziali, tra cui esplorazione delle mappe, ricerche aziendali e indicazioni stradali. Al momento mancano ancora strumenti avanzati come mappe dei trasporti, visualizzazione 3D degli edifici e integrazione dell'ID Apple. Si prevede che Apple migliorerà l'esperienza sul web con più funzionalità, supporto linguistico e una compatibilità più ampia in futuro. Gli utenti interessati a provare Apple Maps sul web possono visitare il sito beta.maps.apple.com su qualsiasi browser moderno.