Apple: le principali novità che verranno introdotte con iOS 18.5

Con il rilascio di iOS 18.5 previsto tra una settimana, Apple si prepara a introdurre nuove funzionalità e miglioramenti che promettono di arricchire l’esperienza utente per i possessori di iPhone. Questo aggiornamento al proprio sistema operativa apporta cambiamenti mirati e utili.

Apple Mail e funzioni satellitari

Una delle principali novità riguarda l’app Apple Mail, che diventa più intuitiva grazie all’introduzione della visualizzazione “Tutta la posta”, ora accessibile direttamente dal lato destro dello schermo. Questo cambiamento mira a semplificare la gestione delle proprie email, riducendo i passaggi necessari per accedere a tutte le conversazioni in un’unica vista.

Una delle innovazioni più attese è l’estensione delle funzioni satellitari. Con questo aggiornamento, sarà possibile accedere ai servizi satellitari come la connettività Starlink di T-Mobile, pensati per le aree prive di copertura di rete tradizionale. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate, come l’Emergency SOS via satellite, rimarranno esclusive dei modelli più recenti a causa di limitazioni hardware. Questo rappresenta comunque un passo avanti significativo per gli utenti che si trovano in zone remote e in cui la copertura non è ottimale.

Screen Time, acquisti in app e mese del Pride

Per quanto riguarda il controllo parentale, la funzione Screen Time riceve un aggiornamento significativo. Ora i genitori riceveranno notifiche ogni volta che viene inserito un codice sul dispositivo di un bambino. Questo miglioramento non solo aumenta il livello di supervisione, ma aiuta anche a prevenire modifiche non autorizzate ai limiti di utilizzo impostati, offrendo maggiore tranquillità alle famiglie.

Gli appassionati di intrattenimento apprezzeranno l’espansione della funzione “Compra con iPhone” ai televisori e ai dispositivi di streaming di terze parti. Grazie a questa integrazione, sarà possibile effettuare acquisti direttamente dall’app Apple TV utilizzando l’autenticazione tramite iPhone, semplificando il processo e rendendolo più accessibile. Infine, in occasione del mese del Pride, Apple rinnova il suo impegno per l’inclusività con un nuovo sfondo Pride.