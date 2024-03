Apple iPad 2022: il tablet PIU' DESIDERATO oggi è tuo a quasi 200 EURO IN MENO

È uno dei tablet più venduti di sempre, ed oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell'Apple iPad 2022, al momento disponibile su Amazon a soli 399 euro con un mega sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Apple iPad 2022: tutte le specifiche tecniche

L'Apple iPad 2022 è un tablet top di gamma perfetto sia da portare a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone che permette di immergersi nelle immagini e nei contenuti multimediali di ogni tipo. In più, il nuovo Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, rende qualsiasi operazione veloce e super fluida.

Gli scatti saranno impeccabili con la Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. Allo stesso modo la Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica permetterà di realizzare selfie e videochiamate più realistiche che mai.

Il tablet dispone di Touch ID per l’autenticazione sicura, ed anche di Apple Pay così da poter effettuare pagamenti dovunque tu sia in modo velocissimo e in maniera sempre protetta.

Il Wi-Fi 6 ultraveloce ti permette di rimanere in contatto col mondo in qualsiasi momento, mentre grazie alla capacità della memoria da 64GB potrai archiviare e memorizzare qualsiasi file, anche quelli più pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.