Apple: iOS 26 è in arrivo ma non per tutti gli iPhone, ecco quelli compatibili

iOS 26, cambierà il modo in cui il sistema operativo viene percepito e utilizzato, sia dal punto di vista della nomenclatura che della compatibilità. Il nuovo sistema abbandonerà la tradizionale numerazione sequenziale, adottando invece un sistema di denominazione basato sull'anno di rilascio, in linea con altre piattaforme come macOS e watchOS.

Questa mossa rappresenta un importante cambio di strategia per il branding dell'azienda, creando maggiore coerenza tra le diverse piattaforme software. Tuttavia, non tutti gli attuali dispositivi potranno beneficiare delle novità introdotte. Tra gli iPhone compatibili, saranno esclusi i modelli XR, XS e XS Max, tutti dotati del chip A12 Bionic. Questa scelta è dettata principalmente dalle elevate richieste hardware della nuova interfaccia Solarium, caratterizzata da trasparenze e menu fluttuanti ispirati a visionOS.

Una serie di nuove funzioni

Per gli utenti che possiedono dispositivi più recenti, iOS 26 offrirà una serie di funzionalità avanzate. Tra le novità iOS 2025 più attese troviamo:

un design completamente rinnovato grazie alla nuova interfaccia Solarium , che introduce trasparenze e menu fluttuanti.

, che introduce trasparenze e menu fluttuanti. Una gestione intelligente della batteria basata su intelligenza artificiale, per ottimizzare l'autonomia.

basata su intelligenza artificiale, per ottimizzare l'autonomia. Integrazione con Google Gemini e miglioramenti significativi per Siri , rendendo l'assistente vocale ancora più potente.

, rendendo l'assistente vocale ancora più potente. Un redesign delle app di sistema , con particolare attenzione alla Fotocamera, che riceverà nuove funzionalità.

, con particolare attenzione alla Fotocamera, che riceverà nuove funzionalità. Nuove opzioni per l'app Salute e l'introduzione di un'app dedicata al gaming, pensata per gli appassionati di videogiochi.

I modelli compatibili

Per quanto riguarda la compatibilità, iOS 26 sarà disponibile per tutti gli iPhone a partire dalla serie 11. Ecco l'elenco dei modelli compatibili:

iPhone SE (2ª generazione e successive)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 16e

Futuri iPhone 17

La presentazione ufficiale di iOS 26 è prevista per il 9 giugno 2025 durante la WWDC, l'evento annuale dedicato agli sviluppatori. Come da tradizione, la beta per sviluppatori sarà disponibile subito dopo l'annuncio, mentre la versione definitiva arriverà in autunno, in concomitanza con il lancio della nuova gamma iPhone 17.