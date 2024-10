Apple Intelligence: l’AI di Cupertino arriverà il 28 ottobre

Recentemente, Apple ha annunciato che le funzionalità di Apple Intelligence sarebbero arrivate a ottobre 2024, con il primo aggiornamento di iOS 18 e iPadOS 18. Adesso, un nuovo report di Mark Gurman su Bloomberg ha rivelato la presunta data di lancio. Gurman afferma che i clienti con iPhone, iPad e Mac compatibili riceveranno le funzionalità di Apple Intelligence il 28 ottobre. Tuttavia, non tutte le funzionalità del servizio saranno disponibili con iOS 18.1. Ad esempio, l'integrazione di ChatGPT e Genmoji arriverà con iOS 18.2. Inoltre, Apple pianifica altri aggiornamenti di Siri con iOS 18.4, che sono previsti per marzo 2025. Tali aggiornamenti includono un controllo delle app migliorato e la possibilità di accedere a più informazioni personali per rispondere alle domande degli utenti.

Apple Intelligence: i prossimi annunci di Cupertino per il 2024-2025

Gurman rivela inoltre che Apple vuole lanciare gradualmente la prima ondata di funzionalità di Apple Intelligence per permettere ai server di gestire l'afflusso di utenti. Il servizio AI sarà disponibile su iPhone 15 Pro Series e successivi, iPad basati su M1 e successivi e Mac basati su M1 e successivi. Per quanto riguarda il nuovo hardware, Mark Gurman afferma che Apple prevede di presentare diversi nuovi dispositivi venerdì 1 novembre. Tra le novità saranno presentati nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici basati su M4, inclusa una variante da 14 pollici di fascia bassa. Vi sono poi un Mac mini riprogettato con chip M4 e M4 Pro e un iMac aggiornato con processore M4. Infine, è previsto anche un nuovo iPad mini di settima generazione.

Per la prima metà del 2025, Apple avrebbe programmato un aggiornamento per la gamma MacBook Air (modelli da 13 e 15 pollici con processore M4). Sono anche previsti un 'iPhone SE di nuova generazione, due nuovi modelli di iPad Air (11 e 13 pollici) e una nuova versione di AirTag. Infine, i nuovi Mac Studio e Mac Pro potrebbero arrivare verso la metà del 2025. In alternativa, potrebbero essere svelati insieme a iPhone 17 e ai nuovi modelli di Apple Watch a settembre.