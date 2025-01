Apple AirPods 4 con cancellazione del rumore a rate da 33€ senza interessi

Hai messo da parte qualche soldo perché vuoi degli auricolari wireless di qualità senza fare nessun sacrificio? Allora fai presto e potrai avvalerti anche di uno sconto. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le Apple AirPods 4 a soli 169 euro, invece che 199 euro.

Ti posso assicurare che è tutto vero. Questi auricolari wireless difficilmente vanno in sconto e quindi con un ribasso del 15% sono un vero affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 33,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple AirPods 4 non hanno rivali e a questa cifra un best buy

Penso sia inutile discutere sulla qualità delle cuffiette wireless Apple AirPods 4, sono certamente sul podio dei migliori modelli finora in commercio. Ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo. Tra l'altro questa è la versione con cancellazione del rumore che quindi migliora notevolmente l'ascolto in ambienti affollati e ti permette di fare chiamate senza disturbi.

Godono di un design incredibilmente confortevole, leggermente più corto rispetto ai modelli precedenti e con un profilo ottimizzato per infilarsi nelle orecchie e rimanere ancorate. Possiedono controlli touch molto sensibili e potrai attivare Siri senza nemmeno usare le mani. Sono resistenti all'acqua alla polvere con certificazione di grado IP54 e offrono un'autonomia fino a 5 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore grazie alla custodia. Quest'ultima potrai ricaricarla sia in modalità cablata che wireless.

Fai presto perché difficilmente un'offerta del genere potrà durare ancora molto tempo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 4 a soli 169 euro, invece che 199 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.